Palermo, spunta la maglia dei 125 anni: possibile utilizzo unico contro il Pescara

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

In un noto negozio della città è comparsa una maglia celebrativa dei 125 anni del Palermo, firmata Puma, che ha subito attirato la curiosità dei tifosi rosanero. La divisa, caratterizzata dal logo con la scritta “125”, colletto nero con rifiniture dorate e maniche rosa, si distingue per il suo stile elegante e per il richiamo diretto alla tradizione del club.

Il club rosanero aveva già annunciato l’arrivo di una maglia speciale per celebrare l’anniversario della sua fondazione, e quella apparsa in queste ore potrebbe essere proprio il modello in questione. Secondo le indiscrezioni, la maglia sarebbe destinata a un utilizzo unico, in occasione della gara di domenica contro il Pescara al “Renzo Barbera”, per onorare i 125 anni di storia del Palermo.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma l’attesa cresce tra i tifosi, pronti a scoprire se sarà davvero questa la divisa celebrativa che renderà omaggio alla lunga storia rosanero.

Ultimissime

Palermo, spunta la maglia dei 125 anni: possibile utilizzo unico contro il Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Entella, Bariti: «Con il Frosinone match difficile, ma è arrivato il momento di fare punti fuori casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Verso Spezia-Padova, Andreoletti: «Non sottovalutiamo l’avversario, in B se sbagli mezza volta ti puniscono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Spezia, D’Angelo: «Sento la vicinanza dei tifosi, accetto le critiche fanno parte del mestiere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Verso Venezia-Südtirol, Castori: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025