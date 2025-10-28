Palermo, spunta la maglia dei 125 anni: possibile utilizzo unico contro il Pescara

In un noto negozio della città è comparsa una maglia celebrativa dei 125 anni del Palermo, firmata Puma, che ha subito attirato la curiosità dei tifosi rosanero. La divisa, caratterizzata dal logo con la scritta “125”, colletto nero con rifiniture dorate e maniche rosa, si distingue per il suo stile elegante e per il richiamo diretto alla tradizione del club.

Il club rosanero aveva già annunciato l’arrivo di una maglia speciale per celebrare l’anniversario della sua fondazione, e quella apparsa in queste ore potrebbe essere proprio il modello in questione. Secondo le indiscrezioni, la maglia sarebbe destinata a un utilizzo unico, in occasione della gara di domenica contro il Pescara al “Renzo Barbera”, per onorare i 125 anni di storia del Palermo.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma l’attesa cresce tra i tifosi, pronti a scoprire se sarà davvero questa la divisa celebrativa che renderà omaggio alla lunga storia rosanero.