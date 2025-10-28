Entella, Bariti: «Con il Frosinone match difficile, ma è arrivato il momento di fare punti fuori casa»

In vista del match tra Virtus Entella e Frosinone, in programma per stasera alle ore 20.30 e valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, il difensore dei biancocelesti Davide Bariti ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni dei canali ufficiali del club.

«Abbiamo recuperato bene e lavorato altrettanto bene – ha dichiarato -. Abbiamo fiducia, visti gli ultimi risultati che abbiamo ottenuto. Siamo convinti di poter far bene anche nella partita di domani sera contro il Frosinone, l’abbiamo preparata al meglio. Ci aspetterà una gara difficile ma noi siamo pronti»

Sul rendimento casalingo: «Sappiamo che in casa abbiamo fatto buone partite, raccogliendo punti importanti. Fuori casa abbiamo disputato gare in cui, secondo me, abbiamo fatto comunque le nostre belle figure. È arrivato il momento di fare anche qualche punto fuori casa»

Bariti mette in guardia i suoi: «Il Frosinone è una squadra forte e mi aspetto una partita complicata. Come ho già detto, in trasferta finora abbiamo fatto qualcosina in meno rispetto alle gare giocate in casa. Ci aspetterà sicuramente un match difficile»

Infine uno sguardo al suo rendimento personale: «Sto bene. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando ce n’è il bisogno. Durante la settimana lavoro e mi alleno sempre nella stessa maniera, quindi l’obiettivo che ho è sempre quello di farmi trovare pronto e fare bene in partita»