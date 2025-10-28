Verso Spezia-Padova, Andreoletti: «Non sottovalutiamo l’avversario, in B se sbagli mezza volta ti puniscono»

Padova – Alla vigilia del match tra Padova e Spezia, in programma allo stadio “Picco” per domani alle 20.30, ha presentato in conferenza stampa l’incontro il tecnico dei biancoscudati Metteo Andreoletti.

«Non voglio nessun alibi, ma obiettivamente siamo gli unici a giocare 3 partite in 6 giorni – ha dichiarato – anche lo Spezia ha giocato 24 ore prima di noi e in questo frangente sono ore preziose e importanti. Siamo una squadra che spende tanto per stare dentro in questa B, ergo dobbiamo recuperare più energie possibili. Sarà fondamentale l’aspetto video. Domani ci attende un passaggio importante per la nostra crescita»

Andreoletti ha poi aggiunto: «Siamo sempre stati in partita contro chiunque. Questo mi conforta molto e in questa categoria ci possiamo stare e non è scontato per come siamo partiti. In B se sbagli mezza volta ti puniscono. Abbiamo un portiere all’esordio, Faedo idem, Sgarbi e Perrotta sono più esperti. Nella lettura dei momenti siamo un po’ penalizzati, ma in tanti – me in incluso – siamo all’esordio in categoria»

Poi uno sguardo all’avversario di domani: «Di certo non sottovalutiamo la squadra di D’Angelo. Sono tranquillo perché non ci appartiene questo tipo di ragionamento. Sono una squadra viva, anche se il risultato di Avellino è un po’ ampio. In compenso ci sono altre partite in cui ha raccolto meno di quanto meritasse. Dispone di una rosa di giocatori importantissimi. Noi giocheremo la nostra partita, consci che sono molto fisici, pragmatici e cinici. Con lo Spezia non basterà difendersi, ma dovremo avere una gestione più qualitativa della palla»