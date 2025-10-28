Spezia, D’Angelo: «Sento la vicinanza dei tifosi, accetto le critiche fanno parte del mestiere»

Alla vigilia del match tra Spezia e Padova, in programma per domani alle ore 20.30 allo stadio “Picco”, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Luca D’Angelo.

«Abbiamo avuto alcuni giorni per pensare ad una vittoria importante sotto il profilo della prestazione e del carattere, adesso dobbiamo concentrarci sul Padova”. La squadra ha giocato per vincere la gara ed è sinceramente la cosa più importante», ha dichiarato.

Sul turnover: «Non si tratta di turnover o meno, ci sono tanti impegni e ci sono giocatori che fanno più fatica a recuperare e che hanno giocato tante partite. Si tratta di gestire le risorse schierando i giocatori che stanno meglio fisicamente e mentalmente».

D’Angelo si sofferma poi sull’attacco: «Soleri e Lapadula hanno fatto una buonissima partita e, a parte il gol, Di Serio è entrato molto bene, così come Vlahovic. Tutti e quattro, e anche Artistico quando tornerà, devono sentirsi dentro la squadra e lo stanno facendo, sono fiducioso»

E sul Padova: «Sanno cosa fare, vengono da un campionato in cui hanno trionfato e stanno facendo molto bene. Noi a volte rischiamo fin troppo di giocare la palla nella nostra metà campo. L’anno scorso avevamo il quarto dato per possesso palla l’anno scorso, non giocavamo solo a lanci lunghi e non lo facciamo adesso, ma so che abbiamo questa nomea»

Infine un commento sulle critiche ricevute: «Io sono uno che accetta le critiche, fanno parte del mestiere. Sento la vicinanza dei tifosi. Il c**o ci vuole a volte, è fondamentale in ogni lavoro»