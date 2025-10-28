Verso Venezia-Südtirol, Castori: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato»

Alla vigilia del match tra Venezia e Sudtirol, in programma per domani sera al “Penzo”e valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei tirolesi Fabrizio Castori.

«Il Venezia, a mio avviso, è la squadra più forte del campionato. Ha qualità, fisicità e giocatori importanti per la categoria. Dovremo dare tutto per portare a casa punti, consapevoli della loro forza ma anche delle nostre caratteristiche», ha dichiarato il tecnico.

Castori ha poi aggiunto: «Gestione delle Forze? Pensiamo prima al Venezia, poi alla prossima. È normale che si cerchi di sfruttare tutte le risorse, ma credo che molti dei ragazzi possano reggere bene il ritmo delle tre partite: abbiamo lavorato tanto sulla tenuta atletica fin dall’estate»

Infine sul ballottaggio Adomonis-Poluzzi: «Per me non è un problema. Ho due portieri molto bravi: Ananou è tra i migliori della categoria, ma anche Poluzzi ha fatto benissimo quando è stato chiamato in causa. Quando le prestazioni sono positive, per un allenatore è solo un vantaggio”»