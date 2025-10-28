Venezia, Stroppa presenta il match contro il Südtirol: «Sarà una gara tosta, meriteremmo di stare più in alto in classifica»

Venezia – Alla vigilia della sfida del “Penzo” tra il Venezia e il Sudtirol, valevole per la decima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato in conferenza stampa il match il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa.

«Domani sera, come tutte le partite di questa categoria, sarà una gara tosta – ha dichiarato – il Sudtirol è una squadra di carattere, fisica, forte nei duelli e molto verticale. Ci sarà da lavorare e prendere le necessarie contromisure per affrontarli al meglio. Queste tre partite che giochiamo in settimana ci permettono comunque di recuperare bene perché cadono a tre giorni l’una dall’altra, domani sera capirò se confermare o meno la formazione di sabato scorso»

Stroppa ha poi parlato della classifica: «Mi piacerebbe essere qualche posizione più in alto perchè credo che lo meritiamo, però allo stesso tempo si può dire che meritiamo questa posizione perchè commettiamo troppi errori. I conti si fanno alla fine del campionato. La squadra è in salute, crea tanto e deve continuare ad esprimere le prestazioni fatte fino ad oggi»

E su cosa manca a questa squadra non ha dubbi: «Il gol. Non so se è questione di qualità o cattiveria sotto porta, dobbiamo perseverare con il nostro gioco, creando magari di più per sfruttare tutte le occasioni che abbiamo in partita»