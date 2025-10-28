Palermo-Monza: i convocati di Bianco
In vista del match di questa sera tra Palermo e Monza, in programma allo stadio “Renzo Barbera” alle ore 20.30, il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco ha diramato la lista dei convocati per il match.
L’elenco completo dei convocati biancorossi:
1 Pizzignacco
2 Brorsson
3 Lucchesi
4 Izzo
7 Azzi
9 Maric
10 Caprari
13 Ravanelli
14 Obiang 15
Delli Carri 16
Sardo
17 Keita
18 Zeroli
19 Birindelli
20 Thiam
21 Colombo
23 Galazzi
24 Bakoune
26 Ciurria
27 Capolupo
28 Colpani
32 Pessina
33 Domanico
43 Strajnar
44 Carboni
47 Mota Carvalho.