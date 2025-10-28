Palermo-Monza: i convocati di Bianco

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

In vista del match di questa sera tra Palermo e Monza, in programma allo stadio “Renzo Barbera” alle ore 20.30, il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco ha diramato la lista dei convocati per il match.

L’elenco completo dei convocati biancorossi:

1 Pizzignacco

2 Brorsson

3 Lucchesi

4 Izzo

7 Azzi

9 Maric

10 Caprari

13 Ravanelli

14 Obiang 15

Delli Carri 16

Sardo

17 Keita

18 Zeroli

19 Birindelli

20 Thiam

21 Colombo

23 Galazzi

24 Bakoune

26 Ciurria

27 Capolupo

28 Colpani

32 Pessina

33 Domanico

43 Strajnar

44 Carboni

47 Mota Carvalho.

