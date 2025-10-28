Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Bani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

In vista del match di questa sera del “Renzo Barbera” tra Palermo e Monza, in programma per le ore 20.30, il mister dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per l’incontro.

Sono 23 i giocatori a dispozione, con il ritorno tra i convocati di Mattia Bani, dopo l’infortunio al flessore rimediato nella gara contro lo Spezia.

L’elenco completo dei convocati

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

I rosanero sono chiamati al riscatto dopo la brutta prestazione di Catanzaro, con la voglia di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe che dura dal 19 Settembre nel match vinto per 2-0 con il Bari.

