Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Bani
In vista del match di questa sera del “Renzo Barbera” tra Palermo e Monza, in programma per le ore 20.30, il mister dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per l’incontro.
Sono 23 i giocatori a dispozione, con il ritorno tra i convocati di Mattia Bani, dopo l’infortunio al flessore rimediato nella gara contro lo Spezia.
L’elenco completo dei convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
I rosanero sono chiamati al riscatto dopo la brutta prestazione di Catanzaro, con la voglia di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe che dura dal 19 Settembre nel match vinto per 2-0 con il Bari.