Palermo-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Bianco
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Monza, valevole per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
MONZA: 20 Thiam, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 17 Keita, 19 Birindelli, 26 Ciurria, 32 Pessina (C), 47 Mota.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni.
Allenatore: Bianco.
Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata).
Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta).
Secondo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1).
Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).
VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano).
AVAR: Marco Monaldi (Macerata).