Palermo-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Bianco

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Monza, valevole per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

MONZA: 20 Thiam, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 17 Keita, 19 Birindelli, 26 Ciurria, 32 Pessina (C), 47 Mota.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni.

Allenatore: Bianco.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata).

Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta).

Secondo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1).

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

Ultimissime

Palermo-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Bianco

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Palermo, la Chiesa di San Paolo Apostolo si illumina di rosa: il Pink Spot n°6 brilla a Borgo Nuovo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Palermo-Monza, la sfida dei 31 anni dopo: ecco dove vederla in TV e chi la commenterà

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Aquilani: «La vittoria contro il Palermo ci ha liberato, ora vogliamo continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Palermo, spunta la maglia dei 125 anni: possibile utilizzo unico contro il Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025