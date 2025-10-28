Palermo, secondo KO consecutivo. Al Barbera passa il Monza 0-3

Torna al Renzo Barbera il Palermo di Pippo Inzaghi. Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Catanzaro, non manca il solito supporto dei tifosi rosanero in occasione del match, con inizio ore 19.30, contro il Monza.

Gli ospiti, reduci dalla netta vittoria per 3-1 nella scorsa giornata contro la Reggiana, arrivano in Sicilia da secondi della classe e con tutta la voglia di insidiare il Modena, primo in solitaria. Servirà una partita impeccabile per i ragazzi di Inzaghi che presumibilmente opterà per qualche cambiamento rispetto alla gara contro il Catanzaro. A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, di seguito la cronaca targata Ilovepalermocalcio.com.

Secondo tempo

Fischia Sacchi! Palermo-Monza termina 0-3.

90+3’ – La chiude il Monza! Azzi in contropiede firma lo 0-3!

90’ – Sono 6’ di recupero assegnati da Sacchi.

87’ – Brunori si divora l’1-2. Il capitano rosanero riceve palla in area di rigore, il suo destro è fuori dai pali di Thiam.

86’ – Altro miracolo di Joronen! Brorsson regala palla a Azzi che si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore rosanero.

85’ – Cambia Bianco: Ciurria e Birindello lasciano spazio a Carboni e Brorsson.

82’ – RISCHIA DI RIAPRIRLA CORONA. Punizione di Palumbo al centro, la sfera arriva a Corona che da pochi metri svirgola il pallone. Palla tra le braccia di Thiam.

80’ – Cambia Bianco: Maric e Delli Carri per Izzo e Maric.

76’ – Esaurisce le sostituzioni Inzaghi: Blin e Vasic prendono il posto di Augello e Ranocchia.

73’ – Faccia a faccia tra Izzo e Brunori: Sacchi ammonisce entrambi.

72’ – Si infiamma il match! Parapiglia in campo, Sacchi espelle due collaboratori di Bianco.

70’ – RISCHIA DI CHIUDERLA IL MONZA! Colpani a tu per tu con Joronen si fa rimontare da Ceccaroni e ribattere il tiro di mancino.

68’ – Punizione per il Palermo. Ranocchia va al centro ma la palla è lunga per chiunque.

62’ – Doppio cambio per Inzaghi che prova il tutto per tutto: dentro Corona e Brunori fuori Le Douaron e Segre.

60’ – Cambia anche il Monza. L’ammonito Keità lascia spazio a Colpani sotto i fischi del Barbera.

58’ – Risponde il Palermo. Palumbo inventa e cerca al centro Pohjanpalo, sponda per Pierozzi che col destro colpisce male.

55’ – Primo cambio in casa Palermo: Palumbo prende il post di Gomes.

50’ – Raddoppia il Monza! Cross al centro di Pessina, arriva sul secondo palo Izzo che di testa insacca in rete.

48’ – Tira anche il Monza! Azzi calcia un pallone vagante con il destro, palla alta.

47’ – Ci prova il Palermo! Ranocchia cerca l’ennesimo tiro dalla distanza della serata: palla fuori.

46’ – Fischia Sacchi, primo possesso per i rosanero. È iniziato il secondo tempo.

Primo tempo

45’ – Fischia senza recupero Sacchi! Monza avanti di misura sui rosanero al termina dei 45’.

44’ – Altra occasione Monza. Pessina controlla una palla complicata e sfida la difesa rosanero, il suo destro termina in angolo.

42’ – Gioca bene il Monza. Fraseggiano gli uomini di Bianco aprendo in due la difesa rosanero. Padroni di casa in difficoltà.

39’ – GOL DEL MONZA! Dany Mota riceve un pallone in profondità e brucia in velocità Peda. L’attaccante supera anche Joronen e deposita in rete. Avanti il Monza.

35’ – MIRACOLO DI JORONEN! Cross basso di Azzi al centro, la palla arriva ad Obiang che calcia di prima sotto la traversa: Joronen si distende e para.

30’ – Primo giallo del match: lo prende Keita. Proteste vigorose del n. 17, Sacchi lo sanziona.

29’ – OCCASIONE PALERMO! Pierozzi e Diakitè recuperano palla in zona offensiva. Il terzino ex Ternana cerca di sorprendere Thiam calciando in porta. Ottima risposta del portiere.

24’ – Altro tiro da fuori per i rosanero. Anticipo di Peda che ruba palla a centrocampo, servendo poi Claudio Gomes. Il n. 6 avanza qualche metro poi calcia, palla alta.

21’ – Erroraccio di Gomes! Il centrocampista sbaglia il tocco e regala la sfera ad Azzi. Il n.7 riparte in contropiede e serve Dany Mota al centro, chiusura magistrale di Ceccaroni che salva tutto.

19’ – Ci prova da fuori il Palermo. Ranocchia riceve dal limite e scarica un mancino che termina alto sopra la traversa.

16’ – Fraseggia bene il Monza sull’asse Pessina-Azzi. Il Palermo subisce, ma finora senza gravi conseguenze.

11’ – Prima avanzata ospite. Azzi arriva sul fondo, rientra e crossa: la palla rischia di arrivare a Dany Mota libero sul secondo palo. Chiude bene Augello.

9’ – OCCASIONE PALERMO! Pohjanpalo riceve la sfera sulla fascia destra provando a cercare un compagno in area di rigore. Il cross viene deviato da un avversario, rischiando di depositarsi in rete. Bravo il portiere ospite a recuperare e a bloccare la sfera.

8’ – Brivido per gli uomini di Bianco. Thiam rinvia malissimo, la palla termina sui piedi di Gomes che spreca una possibile grande opportunità.

5’ – Con personalità gli uomini di Inzaghi provano a giocare palla a terra, in attesa di aprire spazi tra la difesa biancorossa.

3’ – Rumoreggia il Barbera. Tocco dubbio con la mano dentro l’area di rigore ospite, ma l’arbitro lascia proseguire.

2’ – Subito aggressivo il Monza che non appena recupera palla cerca di ripartire.

Fischia Sacchi, è iniziata Palermo-Monza!

TABELLINO

MARCATORI: Dany Mota 39’; Izzo 50’;

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (Dal 73’ Vasic), 5 Gomes (Dal 55’ Palumbo), 8 Segre (C) (Dal 64’ Corona), 10 Ranocchia (Dal 73’ Blin), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 64’ Brunori), 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 72 Veroli, 5 Palumbo, 9 Brunori.

All. Inzaghi.

MONZA: 20 Thiam; 4 Izzo (Dall’80’ Delli Carri), 3 Lucchesi, 13 Ravanelli; 19 Birindelli, 32 Pessina (C), 21 Colombo, 14 Obiang, 26 Ciurria, 47 Dany Mota (Dall’80’ Maric); 17 Keita (Dal 59’ Colpani)

All. Bianco.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi; VAR Di Paolo, AVAR Monaldi

NOTE: Ammoniti: Keita, Brunori, Izzo