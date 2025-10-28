Palermo-Monza, il Barbera sfiora il sold out: 26.679 spettatori totali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2025

Grande risposta del pubblico per Palermo-Monza, big match della 10ª giornata di Serie B. Il dato ufficiale parla di 26.679 titoli emessi complessivi tra abbonamenti e biglietti venduti.

Nel dettaglio, sono 16.504 gli abbonati, mentre i biglietti acquistati per la singola gara ammontano a 10.175. Presenti anche 142 tifosi ospiti nel settore dedicato.

Numeri importanti che confermano ancora una volta la straordinaria partecipazione del pubblico rosanero, con il “Renzo Barbera” che si conferma tra gli stadi più caldi e popolati dell’intera Serie B.

