THIAGO MOTTA PRIMA DELLA SOSTA: la dirigenza vuole dargli un’altra chance

L’allenatore è pronto a ripartire con più verve di prima.

Thiago Motta è attualmente senza panchina, ma resta uno degli allenatori più interessanti e studiati del panorama europeo. Dopo l’esonero con la Juventus lo scorso marzo, il tecnico italo-brasiliano si è preso una pausa di riflessione, ma la voglia di rimettersi in gioco è intatta. Nonostante l’avventura bianconera sia durata meno di una stagione, Motta ha lasciato un’impronta chiara del suo calcio: idee moderne, coraggio tattico e grande attenzione alla costruzione dal basso.

Alla guida della Juventus, era partito con entusiasmo. L’esordio vincente contro il Como per 3-0 aveva fatto pensare a un nuovo ciclo, ma la stagione si è presto complicata. Dopo l’eliminazione in Supercoppa contro il Milan e quella in Champions League per mano del PSV Eindhoven, i risultati sono crollati. Le sconfitte in serie e l’uscita dalla Coppa Italia contro l’Empoli hanno segnato la fine del progetto, chiuso con l’esonero del 23 marzo 2025.

Nonostante ciò, il profilo di Thiago Motta resta di altissimo livello. Il suo lavoro al Bologna, con la qualificazione in Champions, e la crescita di giovani talenti come Zirkzee testimoniano la sua capacità di costruire valore tecnico e umano.

Ora Motta aspetta la chiamata giusta: una società pronta a credere nelle sue idee e a dargli tempo per svilupparle. Determinato e consapevole dei propri mezzi, l’ex centrocampista è pronto a ripartire, deciso a dimostrare che il suo calcio può ancora lasciare il segno ai massimi livelli.

Pioli in bilico, la Fiorentina valuta alternative

La situazione in casa Fiorentina è sempre più delicata: con appena quattro punti in otto partite e nessuna vittoria all’attivo, la stagione rischia di deragliare già a ottobre. Il pareggio contro il Bologna, arrivato solo grazie a due rigori, ha evidenziato le difficoltà di una squadra priva di certezze e di idee.

La società, almeno per ora, ha confermato la fiducia a Stefano Pioli, ma la pazienza sembra agli sgoccioli: la trasferta con l’Inter e la sfida al Lecce saranno decisive per il futuro del tecnico.

Thiago Motta, profilo ideale per il rilancio

Tra i possibili successori, spicca il nome di Thiago Motta, ancora libero dopo la breve esperienza alla Juventus. Il tecnico italo-brasiliano rappresenta un profilo moderno, capace di proporre un calcio propositivo e strutturato, qualità che mancano oggi ai viola. La sua attenzione alla crescita dei giovani e alla costruzione dal basso potrebbe adattarsi bene alla rosa della Fiorentina, ricca di talento ma bisognosa di identità.

Un eventuale arrivo di Motta darebbe il via a un nuovo ciclo, basato su gioco e progettualità più che su risultati immediati. Tutto, però, dipenderà dalle prossime partite: se Pioli non dovesse invertire la rotta, la dirigenza potrebbe davvero bussare alla porta dell’ex tecnico di Bologna e Juventus.