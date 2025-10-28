Palermo-Monza 0-3: le pagelle del match

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo di Inzaghi. Dopo il Catanzaro è il Monza, alla decima giornata di campionato, ad imporsi contro i siciliani con il risultato di 3-0 A decidere il match del ‘Barbera’, le reti di Mota al 39’, che sfrutta un lancio lungo di Obiang, Izzo al 50’ che buca Joronen dopo un calcio d’angolo e Azzi al 95’. La squadra di Inzaghi con questa sconfitta scivolano al quinto posto, a meno quattro proprio dal Monza che, con 20 punti occupa, il secondo posto e meno cinque dal Modena in testa alla classifica.

Di seguito le pagelle del rosanero:

JORONEN 5,5: Super parata su Obiang che calcia, di prima intenzione, dal limite dell’area piccola di prima intenzione. Sulla rete di Mota è indeciso se uscire o meno, alla fine resta nella propria area e viene bucato. Sul gol di Izzo la difesa è ingenua e lui deve solo raccogliere la palla dal sacco. Il gol del 3-0 è impossibile da prendere con Azzi lanciato in contropiede.

PIEROZZI 4,5: Scala in ritardo sul lancio di Obiang e tiene in gioco Mota che va in gol. Non spinge praticamente mai se non nei minuti iniziali ma ci crede poco.

PEDA 5: Mota gli scappa, con un lancio lungo di Obiang, e non riesce a fermarlo anche per paura di commettere fallo perché era ultimo uomo. Un buon salvataggio per negare il 3-0 agli ospiti.

CECCARONI 5,5: Forse è il meno peggio della retroguardia. Si fa notare per un bell’intervento su un contropiede del Monza, anticipando Mota che avrebbe avuto la porta spalancata.

DIAKITÈ 5: Un bel cross basso sul primo palo e tanta corsa, ma è fine a se stessa perché Azzi lo controlla con la sicurezza di un veterano. Buona la fase di copertura.

SEGRE 5: Il Monza in mediana recita il ruolo di padrone e lui si nota poco. Si perde Izzo sul gol del 2-0 che lo sovrasta. Cala con il passare dei minuti.

Dal 64’ CORONA 5,5: Entra e subito si fa servire un pallone per un cambio campo degno di nota. L’unico che porta un po’ di vivacità in campo

RANOCCHIA 5: Un po’ meglio rispetto a quanto fatto a Catanzaro, ma non basta. Molti palloni passano dalle sue parti, si procura un paio di calci di punizione. Calcia da fuori area con un bel destro da fuori area, non centra la porta.

Dal 77’ BLIN 5,5: Tocca pochi palloni e non inventa molto.

GOMES 4,5: Un tiro da fuori sparato altissimo, non rincorre gli avversari non vince un contrasto.

Dal 55’ PALUMBO 5,5: Entra e porta pericolosità provando a sfruttare le sue qualità, ma non sempre è preciso. Forse, fosse entrato prima il Palermo avrebbe potuto fare qualcosa in più.

AUGELLO 5: Un solo buon cross, gioca più nella sua metà che in quella del Monza. Sembra essersi adeguato al rendimento della squadra.

Dal 77’ VASIC 5,5: Ancora esterno a tutta fascia, ma non è il suo ruolo e, inoltre, la gara era già indirizzata.

LE DOUARON 5: Resta in partita qualche minuto, poi vivacchia tra le linee. Non inventa, non si rende pericoloso.

Dal 64’ BRUNORI 5: Tanto fumo poca sostanza. Continua a giocare lontano dalla prima punta senza avere molte possibilità di essere pericoloso.

POHJANPALO 5: Un bel tiro cross, deviato, gli permette di sfiorare il gol ma Thiam è attento e devia in angolo e la sua gara, purtroppo, finisce qui. Il Monza lo sovrasta in difesa, i compagni non l’aiutano e i miracoli non può farli.

INZAGHI 5: Avvio di match pimpante dei suoi anche spinti dal pubblico, con l’andare dei minuti il Monza dimostra la propria superiorità trovando anche i due gol. Si schiera con i tre in mediana ma nessuno di loro pressa la principale fonte di gioco che è Obiang. Prova a rientrare in partita con tre punte più Palumbo, ma il muro eretto dal Monza regge e in contropiede arriva anche il 3-0. Sembra essere tornato il Palermo degli anni precedenti che alle prime difficoltà crolla e non reagisce. Se non si cambia spartito si andrà verso l’ennesima stagione nera.