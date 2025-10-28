Serie B, il Monza vola al secondo posto. Crolla il Palermo, sorride la Reggiana: risultati e classifica

Si è chiusa una serata ricca di emozioni nella 10ª giornata di Serie B, con risultati che cambiano il volto della parte alta della classifica. Il Modena resta in vetta nonostante la sconfitta, mentre il Monza sale al secondo posto dopo il netto 3-0 inflitto al Palermo al “Renzo Barbera”.

La squadra di Paolo Bianco ha dominato il match con le reti di Dany Mota (39’), Izzo (50’) e Azzi (90’+5), infliggendo ai rosanero di Inzaghi la seconda sconfitta consecutiva e accendendo i primi mugugni sugli spalti del Barbera.

In vetta, il Modena (21 punti) resta primo nonostante il ko contro la Reggiana (1-0 firmato da Bozzolan al 17’), mentre Cesena e Monza inseguono a quota 20. In piena zona playoff anche il Frosinone, che ha travolto la Virtus Entella 4-0 grazie ai gol di Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koutsoupias.

Pari tra Empoli e Sampdoria (1-1 con reti di Popov e Cuni) e tra Pescara e Avellino (1-1 firmato da Capellini e Simic), mentre la Carrarese cade 2-1 a Cesena.

La Reggiana, nonostante le numerose assenze, torna a vincere e si porta a 15 punti, in piena corsa playoff.

CLASSIFICA (dopo 10 giornate)

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Venezia 13

Avellino 13

Padova 12*

Empoli 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10

Catanzaro 9*

Bari 9*

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 6*

Mantova 5*

(*una partita in meno)