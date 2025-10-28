Serie B, il Monza vola al secondo posto. Crolla il Palermo, sorride la Reggiana: risultati e classifica
Si è chiusa una serata ricca di emozioni nella 10ª giornata di Serie B, con risultati che cambiano il volto della parte alta della classifica. Il Modena resta in vetta nonostante la sconfitta, mentre il Monza sale al secondo posto dopo il netto 3-0 inflitto al Palermo al “Renzo Barbera”.
La squadra di Paolo Bianco ha dominato il match con le reti di Dany Mota (39’), Izzo (50’) e Azzi (90’+5), infliggendo ai rosanero di Inzaghi la seconda sconfitta consecutiva e accendendo i primi mugugni sugli spalti del Barbera.
In vetta, il Modena (21 punti) resta primo nonostante il ko contro la Reggiana (1-0 firmato da Bozzolan al 17’), mentre Cesena e Monza inseguono a quota 20. In piena zona playoff anche il Frosinone, che ha travolto la Virtus Entella 4-0 grazie ai gol di Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koutsoupias.
Pari tra Empoli e Sampdoria (1-1 con reti di Popov e Cuni) e tra Pescara e Avellino (1-1 firmato da Capellini e Simic), mentre la Carrarese cade 2-1 a Cesena.
La Reggiana, nonostante le numerose assenze, torna a vincere e si porta a 15 punti, in piena corsa playoff.
CLASSIFICA (dopo 10 giornate)
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
(*una partita in meno)