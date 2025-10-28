Il Monza schianta il Palermo al Barbera. Bianco: «Successo importante, ma restiamo con i piedi per terra»

Dopo il netto 0-3 del “Renzo Barbera” firmato da Mota, Izzo e Azzi, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in sala stampa al termine della gara contro il Palermo. Un successo pesante, che rilancia i brianzoli al secondo posto in classifica e conferma la crescita della squadra dopo un avvio complicato.

«Successo incredibile? Siamo lontani da quello che può essere il sogno», ha esordito Paolo Bianco nel post partita. «Dobbiamo già pensare a domenica, quando affronteremo uno Spezia in salute. Vincere a Palermo con tre gol di scarto è da squadra forte. Inzaghi e Stroppa sono, a mio avviso, i tecnici migliori della categoria. Vincere in uno stadio come questo ci dà molta forza, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra».

L’allenatore dei brianzoli ha poi analizzato la prestazione dei suoi: «Il Palermo nella prima mezz’ora ha avuto supremazia, ma successivamente siamo stati bravi. Vincere qui è molto importante, accresce la nostra autostima. Veniamo da una retrocessione complicata e non era facile ripartire. Ora siamo sulla strada giusta, ma mancano ancora tantissime partite».

Infine, un pensiero per i tifosi del Monza, presenti anche al “Barbera”: «Li abbraccio tutti e li ringrazio. Dal primo giorno, in un ambiente non semplice, ho percepito molta stima. Si è creato un rapporto meraviglioso con loro e ci tengo a ringraziarli ancora».