Palermo, Joronen: «Siamo arrabbiati, ma dobbiamo restare uniti e lavorare»

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Monza (0-3), il portiere del Palermo, Jesse Joronen, ha parlato in sala stampa del “Renzo Barbera”, analizzando le cause del ko e invitando i compagni a reagire con compattezza in vista del prossimo impegno.

«Dobbiamo essere disciplinati in questi momenti», ha esordito Joronen dopo la partita. «Siamo incazzati per questi risultati, ma questo non basta. Bisogna andare in allenamento e migliorare. Serve disciplina per cambiare questa situazione».

Il portiere finlandese ha poi provato a spiegare cosa non ha funzionato nel match contro i brianzoli: «Durante la partita provo sempre a restare concentrato e dentro il gioco, quindi non riesco ad analizzare tutto nell’immediato. Come ho detto, dobbiamo lavorare e farci trovare pronti sabato: sarà una gara importante e ci sarà anche la festa della società».

Infine, una riflessione sul ruolo di leadership all’interno dello spogliatoio: «Questa squadra è piena di leader e di giocatori forti. È un orgoglio giocare per il Palermo. Cerchiamo sempre di dare il massimo per la squadra e dobbiamo restare uniti anche nei momenti difficili».