Palermo, Pierozzi ammonito e Blin espulso: doppia assenza contro la Carrarese

Il Palermo dovrà fare i conti con due assenze pesanti nel prossimo turno di campionato contro la Carrarese. Durante la sfida del Renzo Barbera contro il Mantova, infatti, sono arrivati due provvedimenti disciplinari che costringeranno Inzaghi a rivedere qualcosa nella formazione.

Al 74° minuto Pierozzi è stato ammonito dall’arbitro Ayroldi. Il difensore rosanero era diffidato e, con il cartellino giallo ricevuto, scatterà automaticamente la squalifica per la prossima giornata.





Nel finale di gara è arrivata anche la espulsione di Blin, che dovrà quindi scontare almeno un turno di squalifica e non sarà disponibile per la trasferta contro la Carrarese.

Per il Palermo si tratta dunque di una doppia assenza importante, soprattutto in un momento delicato del campionato, con i rosanero impegnati nella corsa alle posizioni di vertice della Serie B.