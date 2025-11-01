Gazzetta dello Sport: “Ancora panchina per Brunori. Le probabili formazioni di Palermo-Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo cerca riscatto al “Renzo Barbera” contro il Pescara dopo due sconfitte consecutive. Per il giorno dei 125 anni del club, Filippo Inzaghi punta su una formazione equilibrata ma ambiziosa, pronta a ritrovare ritmo, convinzione e risultati.

Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, torna dal primo minuto Bani al centro della difesa, supportato da Peda e Ceccaroni. A centrocampo, spazio a Blin in cabina di regia, affiancato da Palumbo e Vasic; sulle corsie laterali Diakitè e Augello agiranno da esterni a tutta fascia. In avanti, fiducia al tandem Pohjanpalo–Le Douaron, con Brunori che parte ancora dalla panchina.

Il Pescara di Vivarini risponde con il 3-5-1-1: in porta l’ex rosanero Desplanches, davanti a Capellini, Brosco e Corbo. Sulle fasce Letizia e Corazza, con Caligara, Meazzi, Dagasso e Valzania in mezzo al campo. In attacco Di Nardo sarà l’unica punta, supportato da Meazzi alle sue spalle.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inzaghi chiede intensità e pressing alto per cancellare il periodo negativo e tornare a esprimere il calcio verticale e aggressivo che aveva caratterizzato l’avvio di stagione. La sfida al Pescara è l’occasione ideale per riaccendere entusiasmo e celebrare nel modo migliore i 125 anni di storia rosanero.

Probabili formazioni 

Palermo (3-5-2):
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Diakitè, Palumbo, Blin, Vasic, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Bardi, Gomis, Pierozzi, Bereszynski, Veroli, Segre, Ranocchia, Gomes, Giovane, Brunori, Corona.
Indisponibile: Gyasi.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.

Pescara (3-5-1-1):
Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Dagasso, Meazzi, Valzania, Corazza; Caligara; Di Nardo.
Allenatore: Vivarini.
Panchina: Profeta, Giannini, Gravillon, Brandes, Squizzato, Graziani, Vinciguerra, Sgarbi, Okonkwo, Cangiano, Berardi.
Indisponibili: Tsadjout, Oliveri, Olzer, Pellacani, Merola.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.

Arbitro: Zanotti di Rimini.
Assistenti: Capaldo, Luciani.
Quarto uomo: Turrini.
VAR: Volpi.
AVAR: Gualtieri.
TV: Dazn, LaB.
Prezzi biglietti: 22-103 euro.

