Giornale di Sicilia “Bani leader, Palumbo dipinge, Ranocchia c’è. Le pagelle di Palermo-Pescara”

Come evidenzia Luigi Butera sul “Giornale di Sicilia”, il Palermo torna a incantare il “Barbera” con una prestazione di alto livello nel giorno del suo 125° compleanno. La squadra di Filippo Inzaghi schianta il Pescara 5-0, ritrova fiducia e soprattutto la compattezza dei giorni migliori.

Nelle pagelle firmate da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, spiccano le prove di Pierozzi, autore di una doppietta e di un assist, e di Brunori, finalmente tornato al gol. Solido anche Joronen, mentre Bani e Ceccaroni restituiscono sicurezza a una difesa che non subisce reti per la quinta volta in stagione.

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6

Quinto clean sheet. Comincia con una parata importante su Di Nardo, poi rischia il patatrac nello scontro con Ceccaroni che regala una palla gol a Caligara. Augello lo salva, poi ordinaria amministrazione.

Bereszynski 6,5

Ci mette esperienza e attenzione. La sua gara è un crescendo, esce tra gli applausi.

Diakité 6,5

Entra e segna. Cosa chiedere di più?

Bani 6,5

Con lui in campo è un’altra storia. Ritorna la sensazione di sicurezza e non sbaglia nulla. Inzaghi gli risparmia il finale.

Peda 6

Una mezz’ora senza errori.

Ceccaroni 6,5

Parte con uno svarione pericoloso ma poi si riprende. Difende con forza e si propone in avanti con costanza.

Pierozzi 8

Chiamatelo bomber. Due gol e un assist, più una rete annullata per fuorigioco. Incontenibile, decisivo su entrambe le fasce.

Palumbo 6,5

Si muove tra mediana e trequarti, sempre nel vivo dell’azione. Splendido il pallone per Le Douaron, poi tanto sacrificio.

Vasic 6,5

Lascia il segno con l’assist per il gol di Diakité.

Ranocchia 6,5

Continuità e lucidità. Recupera palloni, imposta con qualità e ispira anche l’azione del quinto gol.

Gomes sv

Partita sfortunata: dopo 15 minuti si fa male alla spalla e deve uscire.

Segre 7

Subentra quasi a freddo e impiega poco a incidere. A inizio ripresa sigla il 2-0 con il tempismo di un veterano.

Augello 7

Torna incisivo e costante. Il primo gol nasce da una sua rimessa laterale. Sempre in moto, sempre utile.

Le Douaron 5,5

Partecipa all’azione dell’1-0 ma commette diversi errori. Confuso, spreca due buone occasioni e resta fuori dopo l’intervallo.

Brunori 7

Gol atteso e liberatorio. Entra con il giusto spirito e partecipa anche alla manovra con un assist.

Pohjanpalo 7

Due assist (uno annullato), un palo e la giocata per il gol di Brunori. Uomo squadra.

Allenatore Inzaghi 7

Cambia tre pedine e indovina tutto. Rischia qualcosa in avvio, ma il suo Palermo ritrova aggressività e spirito. Cambi perfetti.

Arbitro Zanotti 6,5

Direzione ordinata e senza sbavature. Corretta la gestione dei cartellini.