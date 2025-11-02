Palermo Primavera, serve una scossa: contro l’Avellino per ritrovare fiducia

Come racconta Vincenzo Burgio sul “Giornale di Sicilia”, il Palermo Primavera è atteso a una prova di carattere e di orgoglio. Dopo le due battute d’arresto tra Coppa Italia e campionato, la squadra di Del Grosso scende in campo stamattina alle 10.30 al Pasqualino di Carini per affrontare un Avellino in grande forma, secondo in classifica e reduce da due vittorie consecutive.

Una partita dal valore doppio per i giovani rosanero, chiamati a ritrovare fiducia, identità e concretezza dopo un periodo difficile. Come sottolinea Burgio sul Giornale di Sicilia, la storia parla però a favore del Palermo: in sedici precedenti con l’Avellino, i rosanero non hanno mai perso, con quattordici vittorie e due pareggi.

L’ultimo incrocio risale a gennaio, con un successo per 2-0 in casa dei campani, segno di un dominio statistico che i ragazzi di Del Grosso sperano di confermare anche oggi. L’Avellino arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, pur condividendo con il Palermo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Una sfida che, come scrive Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, può rappresentare la svolta della stagione per una squadra che vuole tornare a vincere e a convincere.