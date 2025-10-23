Palermo–Pescara, la festa dei 125 anni al Barbera: biglietti in vendita dal 27 ottobre, tutti i prezzi e le modalità

Il Barbera si prepara a vestirsi di rosa

Sarà Palermo–Pescara, in programma sabato 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio “Renzo Barbera”, l’evento centrale dei festeggiamenti per il 125° anniversario del Palermo FC.

Come annunciato dal club, la gara dell’11ª giornata di Serie BKT 2025-2026 sarà preceduta da una cerimonia speciale: dalle 18.00, alcune leggende rosanero torneranno sul prato del Barbera per un momento celebrativo ricco di sorprese, accompagnato da uno speciale dj set di Radio Italia con la speaker Paoletta, tra le voci più note della radiofonia italiana.

Prelazione e vendita libera

La vendita dei biglietti per Palermo–Pescara inizierà lunedì 27 ottobre alle ore 13.00.

Il club ha previsto una fase di prelazione riservata ai tifosi che avranno acquistato un tagliando per Palermo–Monza entro le 23.59 di domenica 26 ottobre.

Chi possiede tale biglietto potrà acquistare, in prelazione, il biglietto per Palermo–Pescara fino alle ore 15.59 di martedì 28 ottobre.

Per usufruire della prelazione sarà necessario inserire un codice coupon:

per chi ha acquistato online, il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presenti sul biglietto);

per chi ha acquistato tramite fidelity card SIAMOAQUILE, il numero della card (12 cifre) seguito dalla data di nascita in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre.

La vendita libera inizierà martedì 28 ottobre alle ore 16.00, fino a esaurimento disponibilità.

Canali di acquisto

I tagliandi potranno essere acquistati:

sul sito Vivaticket;

nei punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio “Renzo Barbera”.

Il club invita i tifosi ad arrivare con anticipo per agevolare le procedure di ingresso.

Prezzi dei biglietti

Per il settore Centralissima, il prezzo intero è di 103 euro, mentre la tariffa ridotta per donne e over 65 è di 82 euro. Stesso prezzo ridotto anche per gli Under 16.

In Tribuna Centrale, il biglietto intero costa 73 euro, mentre la riduzione per donne, over 65 e Under 16 è di 57 euro.

In Tribuna Laterale, il prezzo intero è di 48 euro e la tariffa ridotta per donne, over 65 e Under 16 è di 40 euro.

In Gradinata Inferiore, il costo del biglietto intero è di 34 euro, la riduzione per donne, over 65 e Under 16 è di 30 euro, mentre la promozione UNIPA consente di acquistare il tagliando a 25 euro.

Per la Gradinata Superiore, il biglietto intero è di 28 euro, la riduzione per donne, over 65 e Under 16 è di 23 euro, per gli Under 14 è di 14 euro, mentre la tariffa UNIPA è di 21 euro.

Infine, per le Curve, il biglietto intero costa 22 euro, la riduzione per donne, over 65 e Under 16 è di 18 euro, mentre la promozione UNIPA fissa il prezzo a 16 euro.

Le riduzioni sono riservate a chi abbia compiuto 65 anni alla data dell’acquisto (over 65), a chi non abbia compiuto 16 anni (under 16) e a chi non abbia compiuto 14 anni (under 14, acquistabile solo con un biglietto intero e solo in Gradinata Superiore Laterale). La Promo UNIPA è valida per i possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA e acquistabile presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera il 28 e 29 ottobre (10.00–13.00 / 15.00–17.00).

Omaggi Under 14

I biglietti omaggio Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati giovedì 30 ottobre, fino a esaurimento posti, presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00–13.00 e 15.00–17.00).

Informazioni utili e cambio utilizzatore

Per accedere all’impianto sarà necessario:

presentare documento d’identità in corso di validità;

mostrare biglietto digitale o cartaceo;

per i possessori di fidelity card, portare la SIAMOAQUILE Card originale e la ricevuta segnaposto.

Cambio utilizzatore:

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65;

Ridotto under 16, under 14 e Promo università: non cedibili.

Le informazioni per il settore ospiti saranno comunicate successivamente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.