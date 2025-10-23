Frosinone, Castagnini: «Le prime 6 avremmo potuto vincerle tutte»

FROSINONE – Il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, è intervenuto nel corso della trasmissione Bordocampo su Teleuniverso, tracciando un bilancio dell’avvio di stagione dei giallazzurri.

«È difficile dire se si parte per salvarsi, per vincere o per i playoff — ha spiegato Castagnini —. Abbiamo sempre detto che bisogna prendere il massimo da quello che è la nostra squadra. Fino ad adesso ci sono stati dei buoni risultati: secondo me, nelle prime sei partite avremmo potuto vincerle tutte per quello che ha espresso la squadra. Abbiamo perso a Venezia meritatamente, mentre con il Monza non abbiamo fatto benissimo perché la squadra ha perso un po’ di lucidità e smalto, ma ci sta. Anche in quella gara, però, avremmo potuto pareggiare».

Il dirigente ha poi analizzato le due sconfitte stagionali: «Mi ha fatto più male quella con il Venezia, perché contro il Monza l’abbiamo giocata, anche se con meno brillantezza. A Venezia, invece, siamo entrati in campo un po’ molli, e questo mi ha dato molto fastidio, al di là del risultato».