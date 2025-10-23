Ventola: «Bari, serve una scossa. Con il Mantova è uno spareggio salvezza»

BARI – L’ex attaccante biancorosso Nicola Ventola, barese doc, ha commentato sulle colonne di Repubblica il difficile momento del Bari di Fabio Caserta, protagonista di un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative.

«Mi dispiace molto per questa situazione — ha spiegato Ventola — anche perché ho un ottimo rapporto con il presidente Luigi De Laurentiis: è una persona perbene, che sta soffrendo per l’andamento della squadra. Lui è il primo a essere convinto di aver costruito un Bari molto competitivo».

L’ex bomber non ha nascosto la preoccupazione per la classifica e l’importanza della prossima gara: «Purtroppo la partenza è stata molto negativa e bisogna darsi una mossa per non complicare ulteriormente le cose. Domenica bisogna assolutamente battere il Mantova, perché classifica alla mano è uno spareggio salvezza».

Ventola ha poi puntato i riflettori su un giocatore in particolare: «Confido nei gol di Moncini. Commentavo le sue partite quando era al Cittadella ed era davvero forte».