Palermo, partenza il 13 luglio per il ritiro in Valle d’Aosta. Prossima settimana la presentazione ufficiale di Inzaghi

La stagione 2025-2026 del Palermo prenderà ufficialmente il via il 13 luglio con la partenza per il ritiro precampionato in Val d’Aosta, tra Chatillon e Saint-Vincent. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il rientro in città è previsto per il 2 agosto, quando la squadra tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Torretta.

Sempre a Torretta, riferisce ancora Vannini sul Corriere dello Sport, dovrebbe svolgersi la prossima settimana la presentazione ufficiale di Filippo Inzaghi, pronto al primo contatto pubblico con il mondo rosanero. L’ex tecnico della Salernitana inaugurerà così il suo nuovo corso sulla panchina del Palermo davanti a stampa e tifosi.

Intanto, come sottolineato da Paolo Vannini nel suo pezzo sul Corriere dello Sport, è stato ufficializzato il nuovo main sponsor del club. Si tratta di Sicily by Car, azienda palermitana specializzata nel noleggio auto a breve e medio termine. Il logo della società guidata da Tommaso Dragotto apparirà su tutte le divise della prima squadra maschile, della formazione femminile e del settore giovanile.

La partnership è stata presentata ieri allo stadio Renzo Barbera alla presenza dello stesso Dragotto e dell’amministratore delegato Giovanni Gardini. Dragotto, attualmente impegnato al Barbera anche con l’organizzazione dei concerti benefici di Gigi D’Alessio, ha confermato che il ricavato degli eventi – che vedranno esibirsi ospiti come Fiorella Mannoia ed Elodie – sarà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio pediatrico per i bambini del Sud Italia.