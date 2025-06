Corriere dello Sport: “Palumbo-Audero, grandi manovre Palermo”

Il Palermo cerca un leader in mezzo al campo. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero è pronto a virare su Antonio Palumbo, classe 1995, dopo le difficoltà incontrate nella corsa a Salvatore Esposito, resa complicata dai costi elevati e dalla forte concorrenza.

Secondo quanto riferisce ancora Vannini sul Corriere dello Sport, la trattativa tra Palermo e Modena per il centrocampista è ben avviata. Palumbo piace da tempo al club di viale del Fante ed è considerato un profilo ideale per rinforzare un reparto apparso discontinui durante la stagione appena conclusa. Il giocatore, che ha già dato disponibilità al trasferimento, potrebbe arrivare in rosanero nell’ambito di uno scambio che coinvolgerebbe Dario Saric, rientrato dal prestito a Cesena e ormai fuori dal progetto tecnico di Inzaghi.

Palumbo è un centrocampista duttile, capace di dettare i tempi ma anche di incidere in zona offensiva. Come sottolinea Paolo Vannini nel suo articolo sul Corriere dello Sport, il numero 5 del Modena ha messo a segno 9 reti e fornito 10 assist nell’ultima Serie B, confermandosi per il quarto anno consecutivo tra i migliori interpreti del ruolo nella categoria.

Non solo centrocampo: il Palermo lavora anche sul fronte portiere. Vannini, sempre sulle colonne del Corriere dello Sport, rivela che il direttore sportivo Carlo Osti non ha mai smesso di pensare a Emil Audero. Dopo il rientro al Como per fine prestito, l’ex Inter è tornato tra i potenziali obiettivi del club rosanero, che ora punta a trattare il suo acquisto a titolo definitivo. L’intenzione è quella di affidargli la maglia da titolare tra i pali nella stagione 2025-2026.