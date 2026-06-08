Cagliari, UFFICIALE: Accardi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Il direttore sportivo della Samp Pietro Accardi/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Con un comunicato attraverso i propri profili, il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo dell’ex rosa, Pietro Accardi, come nuovo direttore sportivo del club. Inizia una nuova avventura per il dirigente palermitano, che ha firmato con gli isolani un contratto con scadenza 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029. Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024. Tra i principali artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie, Accardi mette subito in evidenza le sue capacità manageriali: il suo lavoro è prezioso sia nella gestione che nella costruzione della rosa, abile nello scoprire il talento e trovare i profili più adatti per il gruppo, sia a livello calcistico che umano, così da valorizzare appieno il loro potenziale. Nella stagione 2024/25 ha svolto l’incarico di Direttore tecnico della Sampdoria. Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità. Benvenuto in Sardegna e buon lavoro, Direttore!”.

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