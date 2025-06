Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria: rientrano tutti gli intossicati. Ioannou a parte

Domenica la sfida decisiva all’Arechi: granata obbligati a vincere con due gol di scarto. Salernitana e Sampdoria proseguono la preparazione in vista del ritorno dei playout di Serie B, in programma domenica 22 giugno alle 20:30 allo stadio Arechi. All’andata i blucerchiati si sono imposti per 2-0, e ora i campani dovranno vincere con almeno due gol di scarto per conquistare la salvezza. Qualsiasi altro risultato premierebbe la Samp, che dopo la vicenda Brescia si gioca un’insperata permanenza in cadetteria.

Qui Salernitana – Come riportato da TuttoMercatoWeb, tutti i calciatori colpiti dall’intossicazione alimentare sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo nella seduta mattutina al centro sportivo Mary Rosy. La squadra di Mimmo Marino ha svolto attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico. La preparazione proseguirà venerdì alle 17:30 all’Arechi a porte chiuse.

Qui Sampdoria – Primo allenamento a Trigoria per la squadra di Alberico Evani, impegnata in una seduta intensa con esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle. L’unico a lavorare ancora a parte è Nikolas Ioannou, che ha svolto lavoro specifico sul campo. Nuovo allenamento previsto per domani mattina.