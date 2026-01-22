Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo si scalda per il suo derby”

Sabato non sarà una partita come le altre. Per Antonio Palumbo la sfida di Modena ha il sapore del ritorno, del confronto con un passato recente che lo ha visto protagonista assoluto. Il numero 5 del Palermo si prepara a vivere il suo derby personale, chiamato a incidere in una gara che può segnare uno snodo importante nella corsa alla promozione diretta. Lo racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

La prima metà di stagione del trequartista rosanero è stata caratterizzata da luci e ombre. Le certezze arrivano dai cinque assist messi a referto e dalla capacità di trovare spesso la giocata in grado di spaccare la partita, mentre le difficoltà sono emerse soprattutto nel rendimento realizzativo, con un solo gol segnato finora, contro la Carrarese, peraltro lontano dall’Emilia. Un equilibrio ancora da perfezionare, come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Sotto alcuni aspetti, Palumbo è oggi un giocatore diverso rispetto al passato. Inzaghi ne ha migliorato l’attenzione difensiva, chiedendogli maggiore partecipazione in fase di non possesso e spingendolo a dare una mano alla retroguardia. Allo stesso tempo, il tecnico gli ha affidato più responsabilità nella costruzione dal basso e nelle progressioni da una metà campo all’altra. Un’evoluzione tattica che ha inciso anche sulla gestione delle energie e sulla continuità delle prestazioni, come evidenziato ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il salto di qualità definitivo passa ora da due aspetti chiave: l’incisività sotto porta e la gestione disciplinare. A fronte di un solo gol, Palumbo ha tentato appena 14 conclusioni in 19 presenze, un dato che fotografa la necessità di aumentare la presenza in zona gol. Inoltre, il tema dei cartellini resta centrale: in Emilia aveva collezionato 20 ammonizioni in due stagioni, mentre a Palermo è già a quota quattro, con la squalifica che incombe. Anche questo richiederà una gestione più matura, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

A Modena, dunque, Palumbo sarà chiamato a mettere da parte i sentimenti e a farsi carico delle ambizioni rosanero. In quella che è stata la sua casa per due anni, dove ha messo insieme 16 gol e 14 assist in 73 presenze, dovrà dimostrare ancora una volta perché Inzaghi lo considera una pedina fondamentale nello scacchiere del Palermo. Un derby personale che può diventare lo spartiacque del suo campionato.