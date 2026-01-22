Gazzetta dello Sport: “Dany Mota dice sì al Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Dopo giorni di lavoro sotto traccia, il mercato degli attaccanti in Serie B entra in una fase più esplicita e coinvolge direttamente anche il Palermo. Dany Mota ha infatti manifestato la propria disponibilità al trasferimento in rosanero, un’apertura che ha dato il via ai contatti ufficiali tra i club. A riportarlo è Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport.

Il Monza, dal canto suo, non intende farsi trovare impreparato in caso di cessione dell’attaccante portoghese. Il direttore sportivo Burdisso ha già avviato i primi contatti con il Modena per il prestito di Giuseppe Caso, superando la concorrenza del Bari che non era mai arrivato all’affondo decisivo. Uno scenario che, come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino tra le squadre di alta classifica.

Parallelamente, prosegue il lavoro delle altre big. Tra i rinforzi richiesti da Moreno Longo, il nome più vicino sembra essere quello di Tomas Esteves, in prestito dal Pisa: si attende a breve la risposta del giocatore prima di virare su Cas Odenthal del Sassuolo o su Leonardo Benedetti della Sampdoria. Anche questo quadro generale viene delineato da Pietro Scognamiglio sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Sul fronte delle altre operazioni, il Cesena continua a cercare un centravanti: sfumata la pista Novakovich per il no della Reggiana, si insiste per Alberto Cerri del Como, con l’ingaggio che rappresenta il principale ostacolo. Resta in stand-by l’affare Dagasso al Venezia, mentre Fila rimarrà con Stroppa. Intanto sono ufficiali alcuni movimenti: Chrysopoulos al Mantova e Sassi all’Avellino, club che spinge forte anche per Armando Izzo, vicino a un accordo di 18 mesi. Un mercato in continuo fermento, come riassume ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport.