Gazzetta dello Sport: “Samp, quanti guai. Si ferma Esposito e il club patteggia sui tecnici”

La Sampdoria continua a vivere settimane complicate, strette tra difficoltà di campo e tensioni extracampo. I blucerchiati restano invischiati nella zona rossa della classifica e devono ora fare i conti con una doppia emergenza, come racconta Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, tra l’assenza pesante di Salvatore Esposito e le nubi che si addensano sulla panchina.

Il centrocampista, rientrato recentemente e schierato titolare venerdì scorso, si è fermato per un problema muscolare che si è rivelato più serio del previsto. Gli esami hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale sinistro, diagnosi che terrà Esposito lontano dal campo per circa un mese. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Filippo Grimaldi, il giocatore salterà almeno sei partite, con un possibile rientro fissato per il 27 febbraio contro il Bari.

Un’assenza pesantissima per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, che proprio nelle ultime settimane stavano provando a dare equilibrio a una squadra ancora lontana da una vera identità, nonostante i rinforzi arrivati nel mercato di gennaio. La trasferta di Catanzaro, già delicata di per sé, si avvicina dunque in un clima di forte preoccupazione, come sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport.

Ma i problemi della Sampdoria non si fermano al campo. La Procura Federale ha infatti chiuso l’inchiesta sulle reali mansioni di Salvatore Foti all’interno dello staff tecnico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Foti avrebbe superato i limiti del ruolo di vice allenatore, assumendo funzioni operative e mediatiche non consentite. A pesare sul suo fascicolo anche le due espulsioni rimediate contro Carrarese e Reggiana e la presenza in conferenza stampa nel post gara di Venezia.

Il deferimento appare ormai probabile e potrebbe arrivare a breve. La Sampdoria, spiega Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, avrà cinque giorni per prendere visione degli atti e quindici per presentare le controdeduzioni. Sullo sfondo anche il rischio di ammende per il presidente Manfredi e per il ceo sportivo Fredberg. Il club starebbe valutando l’ipotesi del patteggiamento per tutelare la posizione di Gregucci, mentre Foti rischia conseguenze più pesanti, incluso il possibile stop al percorso per il corso Uefa Pro.

In un momento già delicatissimo, la Sampdoria si trova così a fronteggiare una tempesta totale. E il tempo, come spesso accade in questi casi, non sembra essere un alleato