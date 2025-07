Palermo, ore decisive per Mattia Bani: il difensore ha detto sì

Mattia Bani si avvicina al Palermo. Come riportato da Tuttomercatoweb.com e firmato da Alessio Alaimo, il centrale del Genoa ha già dato il proprio ok al trasferimento in rosanero: si tratta ora di trovare l’intesa definitiva tra i due club per il trasferimento del difensore, in scadenza nel 2026 con i rossoblù.

Classe 1993, Bani è un difensore centrale di grande esperienza con 163 presenze in Serie A alle spalle, maturate con le maglie di Chievo, Bologna, Parma e Genoa, squadra con cui ha disputato le ultime tre stagioni.