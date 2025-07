Il nuovo volto del Palermo per la stagione 25/26: campagne, ritiri e progetti in partenza

Il Palermo Football Club si prepara a voltare pagina per la stagione 2025/2026, inaugurando un nuovo corso sotto la guida di Filippo Inzaghi. La squadra rosanero, al centro di una trasformazione profonda sul piano tecnico, comunicativo e identitario, ha lanciato una serie di iniziative e novità che ne delineano il rilancio sia sul campo che fuori. Dalle prime mosse di mercato al nuovo kit tutto rosa, fino a un ritiro estivo tra test e valutazioni cruciali, il club siciliano si presenta ai nastri di partenza con una visione chiara e ambiziosa.

La rivoluzione è partita anche dalla comunicazione: la nuova campagna del club, intitolata P-INK IT, ha riscosso grande attenzione per il suo messaggio di speranza e trasformazione, che parte dai colori per toccare la cultura e la società.

Parallelamente, il mercato si muove, con alcuni innesti già definiti e una rosa ancora da rifinire. Anche il ritiro, con cinque amichevoli già programmate e un possibile match di lusso, promette di essere il banco di prova decisivo per il nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo, cresce la curiosità attorno alle prospettive del Palermo anche tra analisti e appassionati, che già iniziano a ipotizzare gli scenari per la prossima stagione, come indicato dalle quote serie b che riflettono il rinnovato entusiasmo attorno al club.

Un’estate rosanero: kit, identità e “gesti rosa”

Il nuovo Home Kit del Palermo FC per la stagione 2025/26, firmato PUMA, è una vera novità: per la prima volta nella storia del club, tutta la divisa è completamente rosa. Il colore simbolo della città e del club è stato reinterpretato in chiave moderna, con badge tono su tono e tecnologia RE:FIBRE che utilizza tessuti riciclati. Il messaggio è chiaro: orgoglio e sostenibilità, identità e innovazione.

Questo nuovo look si inserisce nella campagna P-INK IT, che ha invaso Palermo (e i social) con un invito simbolico e potente: colorare la città di gesti positivi, piccoli o grandi, che esprimano cura, partecipazione e senso di comunità. Il concept è stato tradotto in immagini ad hoc (dal mare rosa di Mondello allo stadio Barbera trasformato in opera pop) e ha toccato le corde emotive del pubblico, grazie anche alla colonna sonora lirica e alla partecipazione speciale di Beatrice Quinta.

Calciomercato: nuovi innesti e tanti rebus

La vera sfida per il Palermo sarà però sul campo. Pippo Inzaghi, accolto da oltre duemila tifosi in un bagno di entusiasmo al Renzo Barbera, ha da subito tracciato la linea: meno parole, più lavoro. Il nuovo tecnico vuole valutare con attenzione ogni giocatore durante il ritiro di Châtillon, ma nel frattempo il mercato si muove.

Tommaso Augello (ex Cagliari) e Antonio Palumbo (Modena) sono tra i primi colpi ufficiali, funzionali al gioco del nuovo mister. In attesa dell’ufficialità c’è anche Salvatore Elia, mentre in porta si valutano profili come Klinsmann, Gomis e Lezzerini. In difesa si lavora su profili di esperienza, tra cui Goldaniga e Federico Barba, già conosciuti da Inzaghi in passato.

Alcuni esuberi dovranno essere sistemati, ma il club è attivo per garantire a Inzaghi una rosa equilibrata e con alternative pronte. La scelta del modulo non è definitiva: si parte da un possibile 3-4-2-1, ma l’adattabilità sarà fondamentale.

Il ritiro in Valle d’Aosta: cinque test (e forse il City)

Il ritiro estivo inizierà ufficialmente il 13 luglio a Châtillon, e già sono stati definiti cinque test amichevoli per valutare i giocatori in azione:

17 luglio: Palermo vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta

20 luglio: Palermo vs FC Paradiso (Svizzera, Promotion League)

24 luglio: Palermo vs Nuova Sondrio (Serie D)

27 luglio: Palermo vs AC Bra (Serie C)

30 luglio: Palermo vs FC Annecy (Ligue 2, Francia)

Ma la vera suggestione è quella di un’amichevole di lusso al Barbera contro il Manchester City. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea, se logisticamente compatibile con il calendario inglese, è concreta e potrebbe regalare un evento senza precedenti per i tifosi palermitani.

Il Palermo punta in alto

Siamo ancora in un cantiere aperto, ma ricco di idee, energie e una visione chiara. Dalla nuova identità visiva all’attenzione per il territorio, passando per le manovre di mercato e il lavoro metodico di Inzaghi, tutto sembra filare liscio.

I tifosi rispondono con entusiasmo e le prime reazioni, anche da parte degli osservatori del settore, sembrano confermare una rinnovata attenzione verso il club rosanero. Il progetto è ambizioso, ma i presupposti sono solidi.