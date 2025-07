Corriere dello Sport: “Palermo due obiettivi per Inzaghi. Palumbo e Gyasi le trattative ancora da definire”

Il Palermo ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione: ieri pomeriggio, allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, la squadra rosanero ha svolto la prima seduta di allenamento del ritiro estivo. Un centinaio di tifosi presenti hanno assistito all’inizio del nuovo corso targato Filippo Inzaghi, con il ds Carlo Osti a bordo campo a seguire i lavori.

Al momento, l’unico volto nuovo a disposizione è quello di Tommaso Augello, ma i rinforzi stanno per arrivare. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, in attesa di definire le ultime formalità, Emmanuel Gyasi è pronto a raggiungere il gruppo in Valle d’Aosta dopo la firma sul biennale con il Palermo. Anche per Antonio Palumbo l’intesa è vicina: il mancato sì di Saric al Modena non ha fatto naufragare la trattativa, che potrebbe essere sbloccata con l’inserimento di Di Mariano come contropartita tecnica.

L’esterno palermitano, assieme a Saric, Insigne, Verre, Buttaro e Nikolaou (quest’ultimo molto vicino al Bari), resterà a lavorare in sede con un preparatore. Nel frattempo, si muove anche il mercato in difesa: il nome in cima alla lista è Mattia Bani del Genoa, mentre l’alternativa resta Andrea Cistana, attualmente svincolato. Tra i profili Under seguiti ci sono Lorenzo Lucchesi della Fiorentina e Giorgio Cittadini dell’Atalanta.

In partenza ci sono Desplanches (seguito dal Pescara), Vasic e Giacomo Corona, tutti destinati al prestito. Inzaghi valuta anche Patryk Peda come possibile vice Magnani, con Juve Stabia e Cesena interessate al difensore polacco.

Il ritiro è iniziato con ritmi serrati: il primo contatto con il pallone è stato preceduto da una fase in palestra, poi spazio a esercitazioni tecniche e prime indicazioni tattiche. L’avventura rosanero è appena cominciata, ma il Palermo si prepara a muoversi ancora con decisione sul mercato per consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva.