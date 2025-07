Corriere dello Sport: “Bari blindato, c’è Nikolaou. “Paga” il Palermo”

L’era Caserta è ufficialmente cominciata. Oggi il Bari ha aperto il raduno estivo con entusiasmo e volti nuovi. Come raccontato dal Corriere dello Sport, il presidente Luigi De Laurentiis ha dato il via alla nuova stagione con la presentazione delle nuove maglie, firmate dallo sponsor Betsson, alle ore 16:30. Ma il campo si prepara ad accogliere anche un altro rinforzo: Dimitrios Nikolaou è sempre più vicino a vestire la maglia biancorossa.

Secondo quanto riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la trattativa per portare il centrale greco a Bari è in fase avanzata. Il difensore classe ’98, messo fuori dal progetto Palermo dopo l’arrivo di Filippo Inzaghi, è pronto a rilanciarsi. Con alle spalle 29 presenze e un gol in rosanero, due stagioni in Serie A con lo Spezia e un passato anche all’Empoli, Nikolaou rappresenta un profilo esperto e fisico per il pacchetto arretrato di Caserta. Il Bari lavora per un prestito secco, con contributo economico da parte del Palermo. Il ds Magalini è pronto a chiudere: Caserta lo attende a braccia aperte.

Nel frattempo, il Corriere dello Sport sottolinea come oggi il San Nicola abbia riaperto i cancelli: 26 i convocati per il primo giorno di lavoro, ma l’elenco potrebbe ancora cambiare prima della partenza per Roccaraso. Tra i protagonisti ci sono Vicari e Pucino, quest’ultimo fresco di rinnovo per un’altra stagione, la quinta in Puglia. Otto i volti nuovi: Cerofolini, Dickmann, Kassama, Verreth, Pagano, Gytkjaer, Moncini e Aro. Il belga Verreth e il giovane Aro, in prestito dal Napoli, hanno svolto le visite mediche e firmato oggi.

Sul fronte centrocampo, resta d’attualità il nome di Liam Henderson. Come evidenziato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il ds Magalini predica calma, ma il centrocampista scozzese resta una priorità. Servirà un contratto biennale da circa 400mila euro a stagione per riportarlo a Bari, dove fu scoperto anni fa da Sogliano.

Il mercato del Bari è in piena evoluzione, con tre o quattro innesti ancora da perfezionare per trasformare la rosa in una squadra all’altezza delle ambizioni della piazza. L’anonimato dello scorso campionato va dimenticato: Caserta vuole costruire un gruppo solido, e Nikolaou potrebbe essere il primo tassello per blindare la difesa.