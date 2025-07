Corriere dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Mentre il Pescara ha ufficialmente dato il via alla preparazione estiva a Silvi sotto la guida di Vincenzo Vivarini, il direttore sportivo Daniele Foggia continua a muoversi sul mercato. Lo riferiscono Beniamino Pescatore, Paolo Renzetti e Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport.

Per ora l’unico rinforzo è Giacomo Olzer, centrocampista classe 2000, prelevato da svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Ma il reparto nevralgico del campo potrebbe essere ulteriormente potenziato con Matteo Cotali, che piace anche al Padova. In uscita, registrati i ritorni per fine prestito di Alessandro Plizzari (tornato al Venezia) e Brando Moruzzi (direzione Juventus). Sul fronte cessioni, occhio anche all’esterno Georgi Tunjov, corteggiato dall’Ascoli, mentre per il bomber Riccardo Tonin ci sono Cerignola e Catania. Antonino De Marco è a un passo dal Potenza. Il Pescara, nel frattempo, spera di riabbracciare Lorenzo Lonardi, rientrato momentaneamente al Südtirol.

Sul fronte Catanzaro, come riporta il Corriere dello Sport, è atteso in giornata l’arrivo dell’attaccante Sayha Seha, pronto a firmare un quadriennale. Le possibili partenze di Bonini (nel mirino di Cremonese e Monza) e Biasci (cercato proprio dal Pescara) potrebbero sbloccare gli arrivi del mediano Amatucci (Cittadella) e dell’esterno Pagliai. Da monitorare anche la situazione di Scognamillo: il difensore, ora bandiera del club, è tentato da un’offerta triennale del Benevento. Il Corriere dello Sport segnala anche l’interesse per Fabio Rispoli, classe 2006 di proprietà del Como, che potrebbe aggregarsi in ritiro prima di un prestito.

Il Frosinone, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Alvini, si prepara alla nuova stagione con già cinque colpi ufficiali: Sherri, Gori, Calvani, Gelli e Raimondo. Quest’ultimo sarà annunciato oggi. È in dirittura d’arrivo anche Edoardo Masciangelo per la fascia sinistra, mentre in uscita si registrano movimenti su Monterisi e Kvernadze (seguono Verona e Cagliari) e Ghedjemis (piace al Monza).

Infine, come segnalano ancora i giornalisti del Corriere dello Sport, la Juve Stabia ha rinnovato il contratto di Marco Ruggero fino al 2027 e attende solo la firma di Lorenzo Carissoni. Il prossimo nome sul taccuino è Giacomo De Pieri, esterno scuola Inter. Ufficiale l’addio di Flavio Di Dio, passato al Casarano. Il Monza, intanto, sfida Cremonese e Juve Stabia per Omar Correia (Triestina), mentre il Venezia chiude per Antonio Casas, attaccante spagnolo in arrivo a parametro zero dal Cordoba FC. Nel mirino anche Panada (Atalanta U23) e Legowski (Salernitana).