Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Lecce lavora su più fronti in questa fase cruciale di mercato, come sottolineato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport. L’obiettivo è rinforzare ogni reparto con un mix bilanciato tra esperienza e gioventù. E tra i nomi più caldi in entrata spicca quello di Matias Perez (20), duttile difensore del Curicó Unido: il club salentino ha già trovato un’intesa di massima sulla base di 700.000 euro più una percentuale sulla futura rivendita. La firma potrebbe arrivare già in settimana.

Ma il lavoro del direttore sportivo leccese non si ferma alla difesa: i riflettori sono puntati anche su tre attaccanti esterni, Kevin Carlos (Basilea), Willem Geubbels (San Gallo) e Nikola Stulic (Charleroi), attualmente in cima alla lista dei desideri. Più lontano, invece, Alieu Fadera (Como), per cui non si è sbloccata la trattativa.

Nel frattempo, il Corriere dello Sport, sempre a firma di Eleonora Trotta, racconta del “valzer dei portieri” pronto a scatenarsi: con Sportiello vicino al ritorno all’Atalanta e Terracciano in partenza per il Milan, si libera un possibile slot per Pierluigi Gollini alla Cremonese. Il tecnico Nicola ha chiesto un profilo esperto, e l’estremo difensore della Roma è tra i più apprezzati.

La Cremonese, però, non si ferma e punta anche su altri ruoli: Giuseppe Ambrosino e Alessio Zerbin del Napoli sono obiettivi concreti, ma il sogno resta Antonio Sanabria del Torino.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Torino è molto attivo: Marco Baroni spinge per l’arrivo di Cyril Ngonge, che ha già allenato a Verona. Con le offerte in arrivo per Milinkovic-Savic, i granata valutano profili tra i pali e il nome più caldo è Wladimiro Falcone, deciso a lasciare Lecce. Per lui servono circa 4-5 milioni.

Infine, novità anche per altre società: il Verona ha chiuso per Enzo Ebosse (Udinese) e il Watford ha ufficializzato Luca Kjerrumgaard, attaccante in arrivo in Premier. Il Genoa, invece, si prepara ad accogliere Valentin Carboni in prestito secco dall’Inter. Ai microfoni del club, il neoacquisto Albert Grønbæk ha dichiarato: «Frendrup mi ha parlato della tifoseria del Genoa. Sono entusiasta di giocare davanti a loro».