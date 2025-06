Palermo, occhi su Marcandalli: il difensore del Genoa può essere il primo rinforzo

Il classe 2002 ha chiuso la stagione in prestito al Venezia: potrebbe essere il primo acquisto dell’era Inzaghi. La notizia è riportata da Gianluca Di Marzio.

Mentre si attende l’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore, il Palermo si muove già sul mercato. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il primo rinforzo per i rosanero potrebbe essere Alessandro Marcandalli, difensore centrale classe 2002, di proprietà del Genoa.

Marcandalli ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito al Venezia, collezionando 10 presenze in Serie A, mostrando buone qualità e una crescita costante. Il profilo piace alla dirigenza del Palermo per età, prospettiva e capacità di adattamento ai sistemi difensivi a tre o a quattro.

Nonostante l’ufficialità dell’arrivo di Inzaghi sulla panchina sia ancora attesa, la società sta già lavorando in sinergia con il tecnico per costruire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie B, con l’obiettivo dichiarato di centrare la promozione.

Marcandalli, reduce da un’esperienza positiva in massima serie, potrebbe dunque diventare il primo tassello del nuovo progetto tecnico rosanero.