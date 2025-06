Corriere dello Sport: “Palermo, la lista di Inzaghi”

Il tassello che mancava è arrivato: mentre il Pisa annunciava la risoluzione consensuale con Filippo Inzaghi, il Palermo ha ufficializzato la conferma di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo. Come riportato da Antonio La Rosa su «Corriere dello Sport», il dirigente – il cui contratto scadeva il 30 giugno – ha firmato il rinnovo per altri due anni, dando ulteriore solidità al nuovo ciclo rosanero.

Adesso, per completare il quadro, manca solo l’annuncio ufficiale dell’interruzione del rapporto con Alessio Dionisi, per il quale non si esclude l’esonero, e il comunicato che darà il benvenuto a SuperPippo sulla panchina siciliana.

Il progetto Osti-Inzaghi: obiettivo Serie A

Secondo «Corriere dello Sport», con Osti e Inzaghi si definiscono le linee guida del Palermo 2025/26: un progetto con ambizioni chiare, che guarda alla promozione in Serie A. Il ds “vecchio stampo”, già protagonista nel mercato di gennaio con operazioni mirate, lavorerà in sinergia con un tecnico abituato a ottenere il massimo con organici solidi e ben strutturati.

Il tetto dei 18 Over obbliga il club a inserire Under funzionali, ma non scommesse: si cercano profili giovani già pronti per la categoria, in grado di completare una base esperta e affidabile. Nessuna improvvisazione, dunque, ma un lavoro sartoriale sulla rosa.

Focus Under: da Amatucci a Pyyhtia, caccia a profili pronti

Tra i nomi monitorati spicca Lorenzo Amatucci (classe 2004), di proprietà della Fiorentina e reduce dal prestito alla Salernitana: un regista classico, figura che oggi manca nel centrocampo rosanero. Piace anche Niklas Pyyhtia (2003), mezzala finlandese in prestito al Südtirol, autore di 4 gol e 3 assist, e il duttile terzino Tommaso Corazza (2004), anche lui di proprietà del Bologna ma visto a Salerno nell’ultima stagione.

Come evidenziato da Antonio La Rosa su «Corriere dello Sport», indovinare l’Under giusto non è semplice: Desplanches sarà probabilmente ceduto in prestito, Peda dovrà faticare per un posto in difesa nonostante la crescita alla Juve Stabia, e in attacco Appuah e Corona, rientrati rispettivamente da Valenciennes e Pontedera, saranno valutati solo come alternative.

A sinistra, infine, Lund è pronto a giocarsi nuovamente una maglia da titolare, portando esperienza e determinazione sulla corsia.

Costruzione ragionata, non improvvisata

Come sottolineato ancora da «Corriere dello Sport», l’approccio del Palermo al mercato sarà improntato alla competenza e alla selezione, evitando il rischio delle scommesse fini a sé stesse. Gli Under saranno inseriti strategicamente in un sistema che ruoterà attorno a una struttura consolidata e con standard da alta classifica.

L’accoppiata Osti–Inzaghi è pronta a imprimere una svolta netta. Il Palermo ha scelto l’esperienza e la concretezza, e il mercato ne sarà lo specchio.