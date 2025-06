Inzaghi saluta Pisa e si prepara all’annuncio con il Palermo: «Il mio cuore avrà anche un pezzetto nerazzurro»

Il tecnico artefice della storica promozione in Serie A lascia ufficialmente il club toscano. Atteso a ore l’annuncio del suo approdo sulla panchina rosanero.

Dopo settimane di attesa, ora è ufficiale: Filippo Inzaghi non sarà l’allenatore del Pisa nella prossima stagione. Il club toscano ha comunicato nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico che ha riportato i nerazzurri in Serie A a distanza di oltre trent’anni.

«Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi», si legge nella nota. «La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie».

Un addio carico di gratitudine e rispetto reciproco, che lascia però spazio a una nuova avventura già scritta: Inzaghi è atteso a ore a Palermo, dove guiderà il nuovo progetto rosanero con ambizioni di vertice per la stagione 2025/2026.

Il saluto su Instagram: «Annata straordinaria, grazie Pisa!»

Poco dopo la nota ufficiale, è stato lo stesso Inzaghi a salutare la piazza toscana con un post emozionante su Instagram:

«E con oggi si chiude un’annata straordinaria con il @pisasportingclub! Ho dato tutto me stesso per condurre i miei ragazzi dove questa piazza eccezionale meritava e sono grato per l’affetto ed il supporto che ci ha trascinati tutti insieme in cima!

Siamo entrati, tutti assieme, nella storia incancellabile e aver raggiunto la Serie A dopo così tanti anni deve renderci tutti fieri.

Un grazie alla Società Pisa e a tutti i suoi componenti, ai miei giocatori che per me sono stati il vero motore di tutto ciò, ed ai tifosi di questa città che tanto con noi hanno vibrato e sognato!

Portate ancor più in alto la grande torre!

Fatico quasi a dirlo, visto il mio passato, ma da oggi il mio cuore avrà anche un pezzetto Nerazzurro».

Un legame nato in una sola stagione, ma che ha lasciato un segno profondo. Ora Inzaghi è pronto a scrivere una nuova pagina, stavolta con il Palermo, dove lo attende una piazza calda e assetata di Serie A.