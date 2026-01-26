Palermo, vietato mollare: classifica stretta e mercato decisivo

La classifica è corta, il campionato ancora lungo, e per il Palermo non è tempo di arrendersi. È il messaggio che emerge dall’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, che invita a leggere l’attuale momento rosanero con lucidità, senza lasciarsi condizionare esclusivamente dai numeri. Dopo due giornate del girone di ritorno, la situazione resta aperta, anche se la promozione diretta si è allontanata.

Come sottolinea Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, il distacco dalla vetta è tornato a salire a sei punti (sette dal primo posto), perché davanti Venezia e Frosinone continuano a correre più forte. Il pareggio di Modena, in un altro contesto, avrebbe potuto essere accolto positivamente, ma nel campionato che si sta delineando assume il peso di una mezza sconfitta.

Secondo l’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo deve ora riflettere in vista della prossima trasferta di Bari. I pareggi non basteranno più: se si vuole continuare a sognare, servirà giocare con il rischio di chi sa di dover tentare l’impresa. La squadra può ripartire dalla difesa, dall’atteggiamento compatto e dalla solidità che rappresentano uno dei grandi meriti del lavoro di Inzaghi, ma questo, al momento, non è sufficiente.

Il nodo resta l’attacco. Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, nelle ultime tre partite il Palermo ha segnato due gol, meno di tutte le dirette concorrenti per la promozione. Nascondere il problema non serve: la macchina funziona, ma presenta un difetto evidente nella fase offensiva, soprattutto in termini di fantasia e imprevedibilità negli ultimi metri.

Il mercato, finora, non ha aiutato. Brunori è partito a inizio gennaio, ma non è stato ancora sostituito. E, come rimarca Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il Palermo avrebbe dovuto intervenire prima per colmare il vuoto lasciato dall’ex capitano. Un rinforzo di qualità, anche uno solo, avrebbe potuto rappresentare una risorsa preziosa nelle ultime partite in cui i rosanero hanno faticato a trovare la via del gol.

La stagione non è compromessa, ma il tempo stringe. Non bisogna mollare, ma ora il mercato diventa decisivo.