Giornale di Sicilia: “Palermo, sguardo oltre gennaio: Thorsby idea per l’estate”

Il Palermo non guarda solo all’immediato, ma inizia a pianificare anche il medio periodo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili monitorati dalla dirigenza rosanero c’è quello di Morten Thorsby, centrocampista norvegese attualmente in uscita dal Genoa, ma non considerato un obiettivo per l’attuale sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Thorsby, 29 anni e con il contratto in scadenza, è concentrato sulla continuità di rendimento per guadagnarsi una convocazione mondiale. Un obiettivo personale che pesa nelle sue scelte e che rende il quadro ancora fluido.

Sul calciatore è forte l’interesse della Cremonese, mentre per il Palermo il discorso resta rinviato. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attenzione del club rosanero è rivolta alle urgenze dell’attualità, con la consapevolezza che eventuali riflessioni su Thorsby potranno essere riprese solo nella prossima estate.

L’ultima settimana di mercato è appena iniziata, ma la sensazione – evidenziata da Radicini sul Giornale di Sicilia – è che questo sia il momento delle valutazioni finali, delle riflessioni necessarie per lasciare spazio alle decisioni definitive. Il Palermo osserva, pianifica e prepara le sue mosse, distinguendo chiaramente tra le necessità immediate e le opportunità future.

