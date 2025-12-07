Natale a Palermo: giochi, pista di ghiaccio e bancarelle di artigiani. I giorni di villaggi e mercatini

Come descrive Paola Pottino sulle pagine di Repubblica Palermo, la città entra nel vivo dell’atmosfera natalizia: tra casette in legno, luci colorate, profumi di spezie, dolci e candele, i tradizionali mercatini annunciano l’arrivo delle feste. In via Cavour, dentro quindici casette decorate a tema, si trovano libri, monili, prodotti artigianali e gastronomici. Il mercatino sarà aperto fino al 6 gennaio, dalle 10.30 alle 20.30, con apertura prolungata fino a mezzanotte nel weekend.

Intanto al Politeama sono in corso gli ultimi allestimenti per un secondo grande spazio espositivo dedicato al Natale, mentre come ricorda ancora Pottino su Repubblica Palermo, cresce l’attesa per l’apertura del grande villaggio natalizio della Fiera del Mediterraneo, in via Sadat. Quest’anno l’area raddoppia: oltre alla pista di ghiaccio, arrivano la balloon dance (una sfera gigante per ballare tra palloni colorati), il gioco del Grinch con percorsi a ostacoli, e la “fune degli elfi”, un’avventura indoor con scivolo gigante adatta a grandi e piccoli. Gli spazi resteranno aperti ogni giorno fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 23, con orari modificati in alcune date: dal 9 al 12 e dal 15 al 19 dicembre apertura alle 16; il 24 e il 31 dicembre chiusura alle 19; il 25 dicembre e il 1° gennaio apertura posticipata alle 16.

Villa Filippina e Natalelandia: magia, spettacoli e planetario

Anche Villa Filippina si prepara al Natale con “Natalelandia”: un percorso fiabesco tra luci, elfi, decorazioni e racconti che conduce a una casetta in cui Babbo Natale e il Grinch accolgono i bambini, come racconta Paola Pottino su Repubblica Palermo. Il nuovo Teatro Coperto ospiterà spettacoli ogni sabato e domenica fino al 6 gennaio, alle 11.30 e alle 17.30, con artisti come il Mago Molla, principesse Disney e le Huntrix.

Per un’esperienza immersiva tra stelle e costellazioni, il Planetario offrirà proiezioni dedicate al cielo invernale ogni weekend alle 12, 18 e 19.

Artigianato, Monreale e food: gli altri appuntamenti

Torna anche la cittadella dell’artigianato di via Magliocco, dove piccoli produttori espongono manufatti in ceramica, legno, tessuto e presepi artigianali, un punto che Repubblica Palermo segnala come una delle tappe più frequentate del periodo natalizio.

A Monreale, fino al 6 gennaio, il centro storico sarà illuminato da luminarie e videomapping: domani alle 19 l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele darà ufficialmente il via alle festività. In via Benedetto D’Acquisto spazio all’International Street Food, mentre piazza Guglielmo II ospiterà la fiera del cioccolato e quella dei prodotti artigianali e gastronomici.

Immacolata: aperture straordinarie dei supermercati

Come ricorda infine Paola Pottino su Repubblica Palermo, lunedì – giorno dell’Immacolata – alcuni supermercati saranno aperti con orari speciali:

Conad via Lo Jacono: 8.30–14

Conad superstore di via Ugo La Malfa, via Lanza di Scalea e corso dei Mille: 9–20.30

Lidl e Eurospin via Germania: 8–21

Un’offerta ampia che completa il ricco mosaico degli appuntamenti natalizi in città.