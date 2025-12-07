Palermo accende il Natale: luci, concerti e un mese di eventi fino a Capodanno

Come racconta Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, la città si prepara ad accendersi per il Natale con un grande albero di dodici metri davanti al Politeama, donato da “Auto System”, e con un fitto calendario di iniziative tra luminarie, concerti e installazioni diffuse in tutti i quartieri. L’avvio ufficiale delle festività è fissato per oggi alle 18, quando il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella daranno simbolicamente il via al mese di celebrazioni dell’Immacolata.

Il tema centrale scelto per il Natale 2024 è la pace, un filo conduttore che, come sottolinea ancora Brunetto su Repubblica Palermo, attraverserà luminarie, eventi nei quartieri e soprattutto le zone calde della movida, monitorate dopo l’omicidio del giovane Paolo Taormina all’Olivella, che ha profondamente segnato la città. Le luci si accenderanno anche lungo gli assi viari principali: stile liberty su via Libertà e decori ispirati all’arabo-normanno nell’area Unesco del centro storico.

«Il tema della pace richiama la storia di Palermo come culla di tradizioni e culture diverse», spiega Cannella, parole riportate da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo. Una visione che l’amministrazione vuole trasformare in un messaggio di dialogo euro-mediterraneo attraverso concerti nelle chiese, spettacoli nelle periferie, band, fanfare e installazioni luminose nei 25 quartieri.

Eventi in città: musica, attività per famiglie e un presepe virtuale

In piazza Castelnuovo, il progetto “Natale sotto l’albero” offrirà attività gratuite per adulti e bambini: domani il contest fotografico “Un bacio sotto al vischio”, mentre il 20 e 21 dicembre arriverà Babbo Natale con un concerto rock dedicato ai più piccoli. Sul palchetto della musica sarà proiettato un presepe virtuale dentro il tempietto ottocentesco.

Nel frattempo, parte anche “Palermo Sonora”, ciclo di performance nelle zone rosse del centro storico: piazza Sant’Anna, Vucciria, Olivella e Quattro Canti ospiteranno artisti di strada, dj set e spettacoli diffusi fino alla fine del mese.

Verso il Capodanno: sul palco Arisa e The Kolors

Il programma completo del Natale sarà presentato dopodomani ai Cantieri culturali della Zisa, al Centro di Fotografia Letizia Battaglia. Come evidenzia Brunetto su Repubblica Palermo, il cartellone prevede un mese di eventi fino alla notte del 31 dicembre, quando il palco davanti al Politeama ospiterà Arisa e The Kolors, grazie al progetto della Gomad Concerti. Il budget è di 500 mila euro, proveniente dal gettito della tassa di soggiorno.

La proposta ha superato quelle di altri organizzatori, tra cui Agave Spettacoli (Tozzi, Mahmood, Nannini, Venditti), Terzo Millennio (Bertè e Tiromancino) e Grm Entertainment (Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Nigiotti). Lo scorso anno, ricorda ancora Repubblica Palermo, il concerto fu affidato a Biagio Antonacci, con apertura di Mario Incudine.

«L’amministrazione conferma l’impegno nel proporre eventi di alto livello, per una festa sicura e di grande richiamo», ribadisce Cannella, citato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo. Alle iniziative comunali si sommeranno mercatini, villaggi natalizi e programmi privati distribuiti per tutta la città.