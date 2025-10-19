Gazzetta dello Sport: “Palermo-Modena, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, al Renzo Barbera (ore 15, diretta su Dazn e LaB) va in scena una sfida d’alta quota tra il Palermo di Inzaghi e il Modena di Sottil, due squadre ancora imbattute e protagoniste di un avvio di stagione esaltante. Barbera tutto esaurito con oltre 33 mila spettatori per un match che vale il primato in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-5-2)
Allenatore: Filippo Inzaghi
Formazione titolare:
66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 5 Palumbo, 10 Ranocchia, 8 Segre, 3 Augello; 9 Brunori, 20 Pohjanpalo.
Panchina: 30 Avella, 1 Gomis, 19 Bereszynski, 72 Veroli, 28 Blin, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 31 Corona.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Gyasi, Bani, Bardi.

MODENA (3-5-2)
Allenatore: Andrea Sottil
Formazione titolare:
1 Chichizola; 25 Dellavalle, 28 Adorni, 77 Tonoli; 98 Zanimacchia, 5 Sersanti, 16 Gerli, 8 Santoro, 7 Zampano; 9 Gliozzi, 23 Di Mariano.
Panchina: 78 Bagheria, 3 Ponsi, 20 Nieling, 33 Cauz, 29 Cotali, 18 Pyyhtia, 6 Magnino, 19 Nador, 17 Massolin, 10 Caso, 92 Defrel, 11 Mendes.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Beyuku, Pergreffi.

Stadio: Renzo Barbera (Palermo)
Ore: 15.00
Arbitro: Chiffi (Padova)
Assistenti: M. Rossi – Laghezza
IV Uomo: Pacella
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
TV: Dazn, LaB
Prezzi biglietti: 22–103 euro

