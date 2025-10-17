Palermo-Modena, le probabili formazioni: Brunori dal 1’, Diakité favorito su Gyasi

Secondo il Corriere dello Sport, per la sfida al vertice contro il Modena Filippo Inzaghi confermerà gran parte dell’undici visto nelle ultime giornate, con qualche novità tra difesa e attacco.

In casa Palermo, recuperato Ranocchia, che però partirà dalla panchina. Al centro della difesa, al posto dell’infortunato Bani, ci sarà Peda, reduce da una prova convincente contro lo Spezia. Sulla fascia destra Diakité è in vantaggio su Gyasi, mentre a sinistra agirà Augello.

Davanti, spazio a Brunori dal primo minuto, con Le Douaron pronto a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo confermati Blin e Gomes, mentre Palumbo e Brunori sosterranno il centravanti Pohjanpalo nel tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Augello; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Veroli, Segre, Ranocchia, Gyasi, Vasic, Giovane, Le Douaron, Corona.

Allenatore: F. Inzaghi.

Tutti a disposizione per Sottil, che nel suo Modena schiererà in attacco l’ex rosanero Di Mariano accanto al capocannoniere Gliozzi. Due i ballottaggi principali: tra Pyyhtia e Sersanti per una maglia da mezzala, e tra Cauz e Nieling nei tre di difesa.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.

A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cotali, Magnino, Nador, Dellavalle, Cauz, Pyyhtia, Ponsi, Massolin, Caso, Defrel, Mendes.

Allenatore: A. Sottil.