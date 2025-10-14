Repubblica: “Rosanero al lavoro. Scatta l’operazione sorpasso al Modena”

PALERMO — La settimana del big match è cominciata. Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, oggi a Torretta riprende la preparazione dopo due giorni di riposo, con il rientro dei nazionali Joronen e Pohjanpalo. L’idea-guida di Filippo Inzaghi è già tracciata: «aggressione alta, verticalità e più cinismo sotto porta», riporta la Repubblica. Obiettivo dichiarato: battere il Modena e prendersi la vetta solitaria della Serie B.

Sul fronte infermeria, aggiunge Tripi su Repubblica, Bani resta out per un’elongazione alla coscia sinistra, mentre Ranocchia oggi verrà testato per un possibile recupero. Il lavoro dei finlandesi è stato assorbito senza strappi: Joronen ha giocato una sola gara, Pohjanpalo 90’ con la Lituania e 20’ ad Amsterdam; un carico che si integra nel microciclo, sottolinea Repubblica Palermo.

Intanto cresce l’onda sugli spalti: a sei giorni dalla partita delle 15, erano già 28.640 i posti assicurati. Prosegue la Repubblica: al ritmo attuale il record stagionale (32.363 col Bari) è a portata. La folla che ha abbracciato Le Douaron e Augello nell’evento di firme al Barbera è il termometro di un entusiasmo che Inzaghi vuole cavalcare e che la squadra sa di dover alimentare con le prestazioni, evidenzia ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Scelte e scacchiere

Dal punto di vista tattico, Inzaghi resterà vicino agli ultimi undici per non farsi schiacciare dal 3-5-2 di Sottil: «parità numerica in mezzo e gamba sulle corsie», la sintesi raccolta da Repubblica. In difesa, senza Bani, tocca a Peda; rientra Ceccaroni dopo la squalifica. In mezzo ballano le maglie tra Segre, Gomes, Blin e il possibile rientro di Ranocchia. Davanti, Palumbo sarà l’ex di turno pronto a legare reparti e a schermare in coppia con Brunori, mentre Pohjanpalo resta riferimento intoccabile. Alternative di livello: Diakitè/Pierozzi (terzo di destra), Gyasi sulla corsia, Veroli e Giovane pronti a subentrare, con Le Douaron e Corona opzioni vive per l’attacco, ricostruisce Repubblica Palermo.