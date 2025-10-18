Repubblica: “Pohjanpalo contro Gliozzi. Va in scena la sfida del gol”

Non sarà soltanto una sfida al vertice. Palermo-Modena, in programma domani alle 15 al “Renzo Barbera”, mette di fronte la prima e la seconda della classifica, ma anche i due bomber più in forma del campionato: Ettore Gliozzi e Joel Pohjanpalo. Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, è la “partitissima” dell’ottavo turno di Serie B, tanto che Dazn ha deciso di trasmetterla in chiaro, accessibile gratuitamente via sito, app per smart tv e dispositivi mobili.

Gliozzi, capocannoniere con 5 gol in 7 partite, e Pohjanpalo, suo immediato inseguitore con 4 reti e un assist, rappresentano i volti simbolo di due squadre protagoniste di un grande avvio di stagione. Nessuno, finora, ha inciso più del finlandese in termini di punti conquistati: come riporta ancora Repubblica Palermo, i suoi gol hanno fruttato al Palermo ben sei punti.

Dall’altra parte, Gliozzi ha già eguagliato il bottino complessivo delle ultime due stagioni (cinque reti), con un repertorio che quest’anno si è basato soprattutto su rigori trasformati: quattro su cinque calciati, più una rete su azione contro il Mantova. Pohjanpalo, invece, ha mostrato tutta la varietà del suo arsenale: colpo di testa contro la Reggiana, doppietta contro il Südtirol (una di testa e una in contropiede su assist di Palumbo) e un gol pregevole contro lo Spezia con controllo e tiro d’esterno.

Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i due rappresentano gli alfieri dei rispettivi attacchi: il Modena ha realizzato 13 gol complessivi, il Palermo 9. Tra gli emiliani hanno già segnato anche Mendes e Defrel, mentre restano a secco Di Mariano e Brunori, vecchi compagni a Palermo.

In casa rosanero, però, arriva una brutta notizia: Emanuel Gyasi si è fermato per una lesione muscolare alla gamba destra e resterà fuori almeno un mese. Al suo posto, Diakité dovrebbe agire sulla fascia destra, con Pierozzi arretrato in difesa nel ruolo di braccetto e Peda pronto a sostituire Bani al centro.

Domani al “Barbera” è atteso il pubblico delle grandi occasioni. E tra gol, ricordi e ambizioni di vertice, Palermo-Modena promette di essere la vera vetrina del weekend di Serie B.