Tuttosport: “Il Palermo non sfonda a Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
d68522e9-8042-4370-a85c-0dddb06a98e3

Il Palermo non riesce a sfondare e con il pareggio di Modena scivola a sei punti dalla zona promozione diretta. Lo racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, analizzando uno 0-0 che rallenta la corsa dei rosanero di Inzaghi, incapaci di tenere il passo delle prime tre della classifica. Venezia, Frosinone e Monza continuano a correre, mentre il Palermo resta impantanato in una zona che profuma di playoff, e forse nulla di più.

Come sottolinea ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il pareggio è giusto e consente al Modena di Sottil di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in casa. Due squadre ordinate, attente, agonisticamente valide, ma bloccate da una partita in cui la prudenza ha prevalso sulla voglia di rischiare.

Il primo tempo offre una sola vera emozione. Al 14’ il Modena va a un passo dal vantaggio con un destro potente di Santoro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Palermo risponde con una conclusione mancina di Ranocchia, deviata in calcio d’angolo da Chichizola. Per il resto, evidenzia Gianluca Scaduto del Tuttosport, tanto equilibrio e pochissimi spazi, con entrambe le squadre più preoccupate di non scoprirsi che di affondare il colpo.

Nella ripresa il copione non cambia. Al quarto d’ora Joronen è provvidenziale sul tentativo insidioso di Gerli, poi arriva l’episodio chiave della gara. Il Palermo passa con Palumbo, ex di turno, al termine di una bella iniziativa di Ranocchia, ma l’arbitro Dionisi, dopo la revisione al Var, annulla il gol per un precedente fallo di Gyasi su Chichizola. Una decisione che spegne l’unico vero sussulto del secondo tempo, come ricostruisce ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport.

Prima del fischio d’inizio, il Modena ha reso omaggio allo storico capitano Pergreffi, appena ritiratosi, che ha consegnato la fascia a Gerli. Nel post gara, Sottil ha commentato con soddisfazione: «Grande partita contro una squadra fortissima, vedo tutto positivo, continuiamo a muovere la classifica». Più misurato Inzaghi: «Partita dura, difensivamente abbiamo fatto la partita perfetta. La squadra ha trovato identità. Ci sono state cose con degli ex che tengo per me. La strada è segnata. Mancano tante giornate alla fine, la classifica interessa ma guardo la prestazione della squadra, che è esponenziale».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
f5c6ae6a-9ae4-4cfe-a4f4-65f3150060e5

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo femminile

Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026