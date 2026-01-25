Gazzetta di Modena: “Punto da Big. Fermato il Palermo”

Lo 0-0 maturato contro il Palermo non riporta la vittoria al Braglia, che manca dal 2 novembre, ma consegna al Modena una certezza importante. Come scrive Riccardo Panini sulla Gazzetta di Modena, la squadra di Sottil ha dimostrato di avere lo spessore necessario per restare nel gruppo di vertice, confermando ambizioni da playoff e, forse, qualcosa in più.

Secondo l’analisi di Riccardo Panini sulla Gazzetta di Modena, il valore del pareggio va ben oltre il punto in classifica. Nei duelli individuali, sull’intensità e sull’interpretazione del confronto, il Modena ha giocato una partita notevole, generosa e a tratti commovente. I canarini hanno saputo limitare una squadra superiore per qualità e profondità dell’organico, dimostrando spirito di sacrificio, personalità e un forte senso collettivo.

Come sottolinea ancora Riccardo Panini della Gazzetta di Modena, la capacità dei gialli di reggere l’urto, tanto nel sacrificio quanto nel mutuo aiuto, è stata la vera chiave della gara. Il Palermo ha confermato la propria forza, ma il Modena ha saputo rispondere con armi diverse, meno raffinate ma altrettanto efficaci. Il pareggio, contro una formazione candidata alla promozione diretta, assume così un valore simbolico e tecnico rilevante.

Nel primo tempo l’unico vero sussulto è firmato da Santoro, che colpisce la traversa con un destro dalla distanza. Un episodio che avrebbe potuto cambiare la storia della partita, ma che conferma la qualità delle scelte e il coraggio del Modena. Nella ripresa i rosanero provano a spingere di più, ma trovano sempre una squadra compatta e attenta, capace di difendersi con ordine e di colpire in ripartenza.

Secondo Riccardo Panini sulla Gazzetta di Modena, Sottil ha riproposto l’assetto visto a Pescara, confermando Nador e la coppia Mendes–De Luca, dando continuità a un progetto tecnico che inizia a produrre risultati. Il Modena ha avuto anche più opportunità di andare in rete rispetto agli avversari, segnale di una squadra che non si limita a contenere, ma prova a costruire.

Il messaggio che arriva dal Braglia è chiaro: questo Modena può stare in alto. E se contro le big i canarini continueranno a offrire prestazioni di questo livello, la classifica potrebbe riservare ulteriori soddisfazioni.