Chichizola: «Giusto annullare il gol a Palumbo, avevo la palla tra le mani»

Leandro Chichizola non ha dubbi sull’episodio che ha segnato Modena-Palermo. Nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta di Modena, il portiere gialloblù difende senza esitazioni la scelta dell’arbitro e del Var di annullare il gol di Palumbo nella ripresa.

«Avevo la palla tra le mani e Gyasi ha calciato», spiega Chichizola, ricostruendo l’azione decisiva del match. «L’ho detto subito all’arbitro: la decisione è corretta». Per l’estremo difensore canarino si tratta del momento chiave della partita, l’unica vera occasione in cui il Palermo è riuscito a rendersi realmente pericoloso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, Chichizola guarda soprattutto alla prestazione complessiva del Modena, sottolineando il valore del risultato: «È una partita importante, non perdere conta. Ci siamo difesi bene e abbiamo anche creato. Sono soddisfatto della prestazione». Un punto che dà continuità e conferma i segnali di crescita della squadra di Sottil.

Il portiere riconosce la forza degli avversari, ma rivendica il piglio dei canarini: «Sapevamo che il Palermo è una squadra forte, subiscono poco. Noi oggi abbiamo provato a fargli male e abbiamo cercato la vittoria fino all’ultimo minuto. Portiamo a casa un punto che ci dà concretezza, soprattutto pensando alla trasferta di Empoli».

Nel corso dell’intervista, sempre sulle colonne della Gazzetta di Modena, Chichizola ribadisce un concetto chiave: «A volte si può vincere o perdere, ma l’importante è la qualità della prestazione, soprattutto contro una squadra come il Palermo». Un’affermazione che riassume il senso del pareggio del Braglia.

Il numero uno gialloblù guarda anche al percorso difensivo: «In Serie B la fase difensiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a subire poco, lo stiamo facendo. Nelle partite scorse abbiamo preso qualche gol di troppo, ma penso che la strada sia quella giusta».

Spazio anche ai singoli. Chichizola elogia Nador e il gruppo: «Tutti i ragazzi si impegnano tanto, fanno bene e sono pronti. I risultati si vedono, il livello è sempre molto alto». Qualche appunto, invece, sulla gestione di alcune fasi: «In certi momenti siamo stati troppo frettolosi con i lanci lunghi, dobbiamo essere più bravi a leggere le situazioni».

Infine, tornando sull’episodio chiave, il portiere chiude ribadendo la sua posizione: «Avevo la palla tra le mani, poi Gyasi l’ha scalciata via. L’arbitro è stato bravo». Una presa di posizione netta, che certifica come il pareggio di Modena sia figlio non solo del Var, ma di una prestazione solida e consapevole.